В Берлине открываются ночные клубы в "дневном формате"
Ночным клубам в Берлине разрешили открыться, но пока они не будут работать в обычном формате. Увеселительные заведения сейчас работают как бары на открытом воздухе, а в их меню появились пицца и сладкие напитки. Об этом пишет Mixmag.
Из-за пандемии коронавируса персонал и посетители обязаны носить защитные маски, при этом, гости заведения не смогут танцевать, хотя музыка и и звучит в заведениях.
В частности, о своем открытии заявили клубы Sisyphos, Birgit & Bier и Rummels Bucht. Работать они будут с 12:00 и до 22:00.
При этом, ряд других заведений пока не планируют открываться, считая работу в этом формате экономически необоснованной.
Как ранее писал Фокус:
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