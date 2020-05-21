В Берлине открываются ночные клубы в "дневном формате"

Стиль жизни
Популярные ночные клубы возобновились работу в качестве баров на открытом воздухе и принимают посетителей только до 22:00

Ночным клубам в Берлине разрешили открыться, но пока они не будут работать в обычном формате. Увеселительные заведения сейчас работают как бары на открытом воздухе, а в их меню появились пицца и сладкие напитки.  Об этом пишет Mixmag.

Из-за пандемии коронавируса персонал и посетители обязаны носить защитные маски, при этом, гости заведения не смогут танцевать, хотя музыка и и звучит в заведениях. 

В частности, о своем открытии заявили клубы Sisyphos, Birgit & Bier и Rummels Bucht. Работать они будут с 12:00  и до 22:00.

При этом, ряд других заведений пока не планируют открываться, считая работу в этом формате экономически необоснованной.

Как ранее писал Фокус:

 