В Берлине открываются ночные клубы в "дневном формате"

Ночным клубам в Берлине разрешили открыться, но пока они не будут работать в обычном формате. Увеселительные заведения сейчас работают как бары на открытом воздухе, а в их меню появились пицца и сладкие напитки. Об этом пишет Mixmag.

Читайте также: Мишленовский ресторан в Дании будет работать как бургерная навынос

Из-за пандемии коронавируса персонал и посетители обязаны носить защитные маски, при этом, гости заведения не смогут танцевать, хотя музыка и и звучит в заведениях.

В частности, о своем открытии заявили клубы Sisyphos, Birgit & Bier и Rummels Bucht. Работать они будут с 12:00 и до 22:00.

При этом, ряд других заведений пока не планируют открываться, считая работу в этом формате экономически необоснованной.

Как ранее писал Фокус:

В библиотеке Кембриджа в 500-летнем томе эпохи Тюдоров нашли недоеденное шоколадное печенье. В библиотеке, где содержаться редчайшие издания, запрещены еда и напитки. Однако кто-то ел шоколадное печенье над бесценной книгой и обронил половинку прямо между страниц.