Мишленовский ресторан в Дании будет работать как бургерная навынос

2020-05-19 15:13:05

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Ресторан Noma в Дании адаптируется к новым реалиям и пересматривает формат

Известный мишленовский ресторан "Noma" в столице Дании планирует возобновить работу после карантина с 21 мая. За время перерыва в работе владельцы заведения решили изменить формат и вместо приготовления сложных блюд будут торговать бургерами навынос. Об этом сообщает Hypebeast.

Изменения в работе заведения связаны с тем, что основной зал ресторана пока еще будет закрыт для посещения. Поэтому в ресторане решили максимально упростить меню и сделать высокую кухню доступной для многих. В частности, гости смогут перекусить на обустроенной территории около ресторана. Заказать можно будет 2 вида бургеров: мясной и вегетарианский.

Основатель ресторана Рене Редзепи считает, что сейчас не время для долгих трапез. И потом, персоналу заведения нужно адаптироваться в условиях соблюдения новых санитарных норм. 

Как ранее писал Фокус:

Noma — знаменитый ресторан скандинавской кухни в Копенгагене. Он был открыт в 2003 году и несколько раз попадал в топ-10 рейтинга The World's 50 Best Restaurants. Также Noma отмечен двумя звездами Michelin.

 

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