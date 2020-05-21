Первый официальный выход после карантина: Брижит Макрон посетила больницу под Парижем

Брижит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, вернулась к своим обязанностям первой леди и отправилась с официальным визитом в больницу Сен-Сен-Дени. Об этом пишет Daily Mail.

67-летняя Брижит посетила госпиталь Монфермей, причем она соблюдала все рекомендации медиков - соблюдала дистанцию, надела маску и ни с кем не здоровалась за руку.

В начале карантина первая леди озаботилась тем, чтобы в этой больнице и в нескольких других, которые оказались на передовой борьбы с пандемией, установили современные прачечные, необходимые, чтобы обслуживать пациентов и врачей.

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О нуждах медиков первая леди Франции знает хорошо, являясь президентом фонда Hospitals of Paris — Hospitals of France Foundation, который работает над улучшением повседневной жизни пациентов и медицинского персонала.

Фото: Twitter GHT Grand Paris Nord-Est

Для своего первого после долгого перерыва появления на публике, Брижит выбрала сдержанный ансамбль: брючный костюм и замшевые ботинки.

Во Франции правила карантина ослабили с 11 мая. Снова были открыты школы, кафе, парки и салоны красоты. Однако после того, как у одного из школьников нашли коронавирус, - учебные заведения опять приостановили работу.

Как ранее писал Фокус:

Во Франции двое 50-летних французов надели на головы коробки в форме буев ограждения, чтобы поплавать в море. Таким образом они решили обойти запрет, введенный на время карантина. Однако нарушителей заметили полицейские.