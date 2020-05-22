В рекламной кампании знаменитого дизайнера снялась его бабушка

Стиль жизни
Симон Порт Жакмюс выбрал для нового рекламного кампейна любимую родственницу

Французский дизайнер Симон Порт Жакмюс (основатель бренда Jacquemus) снова доказал, что креатив прежде всего, а ограничения в виде самоизоляции, только помогают развитию творчества. Так, в рекламной фотосессии для весенне-летней коллекции он снял собственную бабушку Лилин. Об этом дизанер рассказал в своем Instagram.

На фотографиях она позирует среди деревенских пейзажей в ярких образах: платье-бестселлере La robe Manosque, которое она дополняет знаменитыми мини-сумочками и огромными шляпами.

Автором рекламной кампании выступил сам дизайнер. При этом, он не стал привлекать в помощь персонал – осветителей, парикмахеров или визажистов. Сам Жакмюс комментирует, что этот кампания для него особенная. А коллеги кутюрье отозвались о его креативном как о глотке свежего воздуха среди профессиональных съемок со звездами. Некоторые даже считают, что съемка станет началом нового направления в индустрии.

К слову, это не первый эксперимент Симона-Порт Жакмюса во время периода самоизоляции. Пару недель назад он презентовал еще одну съемку, в которой снялась Белла Хадид.  Модель снималась у себя дома через Face Time. 

Как ранее писал Фокус: