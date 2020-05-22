В рекламной кампании знаменитого дизайнера снялась его бабушка
Французский дизайнер Симон Порт Жакмюс (основатель бренда Jacquemus) снова доказал, что креатив прежде всего, а ограничения в виде самоизоляции, только помогают развитию творчества. Так, в рекламной фотосессии для весенне-летней коллекции он снял собственную бабушку Лилин. Об этом дизанер рассказал в своем Instagram.
На фотографиях она позирует среди деревенских пейзажей в ярких образах: платье-бестселлере La robe Manosque, которое она дополняет знаменитыми мини-сумочками и огромными шляпами.
Автором рекламной кампании выступил сам дизайнер. При этом, он не стал привлекать в помощь персонал – осветителей, парикмахеров или визажистов. Сам Жакмюс комментирует, что этот кампания для него особенная. А коллеги кутюрье отозвались о его креативном как о глотке свежего воздуха среди профессиональных съемок со звездами. Некоторые даже считают, что съемка станет началом нового направления в индустрии.
К слову, это не первый эксперимент Симона-Порт Жакмюса во время периода самоизоляции. Пару недель назад он презентовал еще одну съемку, в которой снялась Белла Хадид. Модель снималась у себя дома через Face Time.
Как ранее писал Фокус:
- Французский дизайнер Жан-Поль Готье представил новую коллекцию, разработанную совместно с брендом Supreme. И представлять ее пригласил дочь своей музы Мадонны.
- Во второй день недели высокой моды в Париже свою весеннюю кутюрную коллекцию Chanel представила креативный директор бренда Виржини Виар. Показ традиционно проходил в Гран-Пале, Большом дворце изящных искусств, который был возведен в Париже в 1897 году, для Всемирной выставки. Для дефиле был воссоздан дворик Цистерцианского аббатства в Обазине.