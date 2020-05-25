Илон Маск и Граймс сменили имя новорожденного сына, но оно все равно осталось странным

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск был вынужден пойти на уступки и сменить имя новорожденного сына. То, что он выбрал со своей подругой Граймс оказалось слишком причудливым для штата Калифорния. Об этом пишет Daily Mail.

Малыш появился на свет 4 мая и получил имя X Æ A-12. Сначала подписчики Маска и Граймс подумали, что это шутка, но пара заверила, что что их новорожденный сын будет носить именно такое имя.

Как его прочесть никто не знал, поэтому Граймс дала пояснения. По ее словам, буква Х – это "неизвестная переменная", Æ - эльфийское написание аббревиатуры AI (искусственный интеллект или любовь), а A-12 - американский высотный самолет-разведчик. "Предвестник SR-71, нашего любимого воздушного судна. Никакого оружия, никаких средств обороны, только скорость. Мощный в бою, но не смертоносный", - объясняла Граймс.

И читалось имя как "Экс Эш Э Двенадцать" (Ex Ash A Twelve).

Но в штате Калифорния нельзя давать имена в которых содержаться цифры. Так что Маск и Граймс рассказали, что их сын будет носить имя "X Æ A-Xii", где " Xii" – это римские цифры, обозначающие цифру 12. Одно тире, или же апостроф – допускается.

Как теперь будет читаться имя малыша – неизвестно.

Как ранее писал Фокус:

Сын от Граймс стал для 48-летнего изобретателя и бизнесмена Илона Маска – шестым. У Маска есть пятеро сыновей от первого брака с канадской писательницей Жюстин Уилсон. Также в 2002 он с женой потерял ребенка, который скончался в результате синдрома внезапной детской смерти.