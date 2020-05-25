Американский художник показал, как сделать защитную маску из носков Диор

Американский художник и скульптор Даниэль Аршам показал, как сделать защитную маску из носков. Причем выбрал для этого особенные носки от бренда Dior Oblique. И разместил фото результата в своем Instagram.

Сделать маску из носков – просто. Потребуются лишь носки и ножницы. Из верхней части носка нужно вырезать прямоугольник. Дальше его следует сложить вдвое по длине, а по бокам вырезать квадраты, оставляя с верхней стороны полсантиметра. Из них получатся прилегающие полукруглые ручки, на которых будет держаться маска.

К слову, модель носков, которую искромсал художник, полностью распродана. Стоили они 200 долларов за пару.

Аршам уже не раз сотрудничал с Dior. Вместе с Кимом Джонсом, креативным директором мужской линии, он выпускал кроссовки Nike Air Jordan с логотипом Dior, сумку Dior Saddle, вытесанную из белого камня с инкрустацией аметистами, а также оформлял пространство для показа.

Фото: Instagram danielarsham

Но Аршам оказался неоригинален. Видеоуроки с носками-масками заполонили YouTube и TikTok: самыми популярными оказались носки Nike. Пока карантинные меры постепенно ослабевают, маска остается обязательной для пребывания в общественных местах.

Как ранее писал Фокус:

Бренд корректирующего белья Skims, принадлежащий Ким Кардашьян, приступил к производству бесшовных защитных масок для лица. В настоящее время на сайте бренда появилась информация о том, что вся продукция уже распродана, но доступна к предзаказу.