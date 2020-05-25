"Я был в агонии": Брайан Мэй перенес сердечный приступ

72-летний Брайан Мэй, гитарист легендарной группы Queen, рассказал, что перенес сердечный приступ в этом месяце и "был на грани смерти". Об этом пишет Daily Mail.

Брайан получил травму, работая в саду. Повреждения оказались серьезными и музыканта доставили в больницу. Ему пришлось передвигаться на костылях и во время периода восстановления у Мэя случился сердечный приступ.

Музыкант рассказал, что у него оказалось защемление седалищного нерва, он испытывал мучительную боль и целую неделю "пребывал в агонии".

"Я был в шоке, я думал, что я здоровый парень. Все говорят, что у меня отличное кровяное давление, и я держу себя в форме, я катаюсь на велосипеде, соблюдаю диету", - признался Мэй.

Поэтому когда он испытал стеснение в груди, потливость и онемение конечностей, то не сразу понял, что перенес сердечный приступ. Это выяснилось после очередного визита в госпиталь.

Брайан Мэй рассказал, что его доставили в больницу после сердечного приступа. Врачи предложили ему сделать операцию на открытом сердце, но Брайан выбрал альтернативу, - стентирование.

Как ранее писал Фокус:

Брайан Мэй, гитарист культовой группы Queen, записал сингл в поддержку своего благотворительного проекта, организованного совместно с рок-группой Kings Daughters. 72-летний гитарист для записи взобрался на крышу своего дома в Кенсингтоне, Лондон, повторив собственное выступление 2002 года на крыше Букингемского дворца. Тогда Брайан играл God Save The Queen на концерте, посвященном золотому юбилею королевы Елизаветы.