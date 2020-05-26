Коронавирусная мода: популярность набирает трикини – бикини с маской в тон

Итальянский бренд купальников Elexia пошел в ногу с модой и в преддверии лета выпустил трикини – бикини, дополненные маской той же расцветки. Об этом пишет NBCDFW.

Владелица бренда, Тициана Скарамуццо объясняет свое решение просто. Правила карантина становятся все лояльней. Лето обещает быть жарким, разумно ожидать, что люди, высидевшие несколько недель в самоизоляции, будут больше проводить времени на пляжах. Но маска еще долго останется необходимым аксессуаром.

А моднице, выбравшей новый купальник, обязательно захочется маску, которая будет соответствовать. И чем она будет искать ее у других производителей, лучше сразу предоставить необходимое.

Фото: Instagram elexia_beachwear

Цена купальника с маской – 45 евро. Правда остается нерешенной одна проблема. Если к незагоревшим полоскам от купальников уже все привыкли, то половина лица, скрытая маской и оставшаяся без загара, похоже, станет новым "трендом" лета 2020.

Как ранее писал Фокус:

Американский художник и скульптор Даниэль Аршам показал, как сделать защитную маску из носков. Причем выбрал для этого особенные носки от бренда Dior Oblique.