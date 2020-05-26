Киану Ривз снова станет Джоном Уиком: для франшизы планируют еще два фильма и спин-офф

Киану Ривз еще минимум два раза вернутся на экраны в образе наемного убийцы Джона Уика. Создатели картины признались, что сразу планировали пять фильмов. Об этом пишет ComicBook.

Каждая новая часть боевика "Джон Уик" во главе с Киану Ривзом собирает в мировом прокате все более внушительную кассу. Последний, вышедший в 2019 году, при бюджете в 75 миллионов собрал 325 миллионов в прокате. Так что Киану снова придется одеть черный костюм и вооружится пистолетом.

Сценарист Дерек Кольстад в интервью ComicBook сказал, что выпуск новых фильмов — вовсе не самоцель, потому что на первом месте стоит спонтанность творческого процесса.

"Думаю, нужно отдать должное Киану Ривзу и его карьере, потому что он не так-то часто снимается в сиквелах. В "Джоне Уике" он находит нечто особенное и важное для себя — причем не все это можно выразить словами. Не знаю, сколько еще частей мы снимем, но я думаю, что на данный момент наш план — по крайней мере четыре или пять", - признался сценарист.

Однако пять кажется сценаристу более очевидной цифрой, тем более, как он признается, Киану очень привязан к своему герою и будет рад снова воплотить его на экране.

Кроме двух сиквелов также планируется выпуск спин-оффа, который расскажет историю таинственного отеля "Континенталь", где наемные убийцы могут чувствовать себя в безопасности.

Премьера "Джона Уика 4" намечена на 26 мая 2022 года.

Как ранее писал Фокус:

Долгое время актер Киану Ривз появлялся на красных дорожках совсем один, иногда с матерью, и тщательно скрывал любые подробности о своей личной жизни. Однако в ноябре прошлого года 55-летний "грустный Киану" появился на публике с девушкой. 46-летней художницей Александрой Грант. И она наконец дала интервью Vogue, в котором прояснила некоторые детали своих отношений с актером.