Светлана Лобода презентовала новое видео на песню "Мой"

Несколько часов назад Светлана Лобода представила клип на новый сингл под названием "Мой". Пятиминутное музыкальное видео представлен нарезкой кадров из личного архива знаменитости, сделанных во время ее путешествий по миру с детьми и во время концертов.

"Мы создали для вас легкое и очень эмоциональная видео. Надеемся, что ностальгия по тому времени, когда мы могли собираться вместе, не продлится долго, и уже очень скоро мы увидимся на новых концертах. А пока — наслаждайтесь семьей! Наши дети и любимый человек рядом — это все, что нам необходимо", — комментирует Лобода в своем посте в Instagram.

Поклонники знаменитости заметили, что новое видео Светланы сильно отличаются от ее предыдущих музыкальных работ. По мнению подписчиков, клип выглядит трогательным и душевным.

Отметим, что саму песню певица представила еще 1 мая.

Как ранее писал Фокус:

Популярный американский исполнитель Oliver Tree представил новое видео на композицию Hurt, снятое в Киеве. На видео можно увидеть столичный Рыбальский мост и некоторые спальные районы Киева. Одним из режиссеров неординарного и провокационного видео выступил сам музыкант.