Зайцы, лисы и свиньи: Coldplay презентовали клип, снятый в Киеве

Этот трек является пятым синглом, выпущенным с восьмого студийного альбома группы Everyday Life

Известная британская группа Coldplay презентовала клип на песню Trouble in Town со своего студийного альбома Everyday Life. Об этом пишет Rolling Stone.

Съемки видео проходили в Киеве. Над клипом также работала украинская компания Radioaktive Film. Режиссером видео стала ирландка Айофе МакАрдл. Она уже сказала, что во время создания клипа вдохновлялась книгой Джорджа Оруэлла "Скотный двор".

В клипе показаны антропоморфные жители неназванного города, роль которого исполнил Киев: свиньи-политики, зайцы, лисы, ящерицы и олени – обычные жители и снежный барс, изображающий полицейского.

Фото:

Доходы от продаж сингла Trouble In Town будут разделены между двумя организациями: проектом Innocence, который направлен на отмену неправомерных приговоров в США, и ACFS, благотворительной организацией, помогающей детям в Южной Африке. Некоторые из этих детей приняли участие в записи сингла.

Как ранее писал Фокус:

Популярный американский исполнитель Oliver Tree представил новое видео на композицию Hurt, снятое в Киеве. На видео можно увидеть столичный Рыбальский мост и некоторые спальные районы Киева. Одним из режиссеров неординарного и провокационного видео выступил сам музыкант.