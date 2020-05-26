Заговор против Меган Маркл: СМИ рассказали о причине "мегзита"

Внезапный отказ 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри от королевских привилегий и обязанностей и их стремительный отъезд из Великобритании был вполне ожидаемым, считают журналисты таблоидов по обе стороны океана. Одна из версий, Меган Маркл опасалась "заговора". Что и спровоцировала так называемый "мегзит", как назвали скандал в королевской семье по аналогии с Брекзитом. Об этом пишет Daily Mail.

Намеки на разногласия герцога и герцогини Сассекских с его родственниками появились в прессе, когда Меган и Гарри переехали во Фрогмор-коттедж в Виндзоре из коттеджа Ноттингем, находившегося на территории Кенсингтонского дворца.

Меган Маркл с королевской семьей

"Меган была убеждена в существовании заговора против нее, поэтому она фактически изолировала себя, когда переехала с мужем во Фрогмор. Кроме того, она с самого начала чувствовала себя чужой. Это была не та жизнь, к которой она привыкла, поэтому она хотела уйти", - цитирует инсайдера, близкого к королевскому двору репортер The Times Кэти Николл. Также герцогиня была уверена, что ее помощники при дворе работают против нее, а после рождения малыша Арчи это чувство только усилилось и бывшая актриса "разрывалась" между материнским долгом, долгом короне и испытывала одиночество при дворе.

Также инсайдеры считают, что Меган Маркл чувствовала себя неуютно, потому что потеряла финансовую независимость. Когда она была актрисой, то сама отвечала за свои доходы и траты.

"Она всю жизнь работала, и можно предположить, что потеря возможности зарабатывать ей не нравилась. Стремление к финансовой независимости было одной из главных причин их с Гарри ухода из королевской семьи", - считает инсайдер.

Но сейчас все эти неудобства испытывает на себе принц Гарри, который вместе с женой переехал в Лос-Анджелес. Ему пришлось изменить свой образ жизни и оказаться в абсолютно чуждой среде.

Меган Маркл и принц Гарри выгуливают собак в Лос-Анджелесе

"В Англии у принца Гарри была налаженная жизнь. В Лос-Анджелесе он никого не знает. Думаю, в США он чувствует себя так, как Меган чувствовала себя на его родине, - одиноким и бесцельным", - цитируют инсайдера журналисты. Но сейчас они создают свое собственное дело, работают над общими благотворительными проектами и ориентируются на Барака и Мишель Обаму.

Фото: Wireimage, SplashNews

В свою очередь, герцоги Кембриджские, а особенно Кейт Миддлтон очень зла на принца Гарри и его жену. Ведь после отъезда последних, большинство представительских функций легло именно на их плечи, тогда как ранее эти обязанности разделялись на двух братьев и их жен. Кейт и принц Уильям хотели бы больше времени уделять трем своим детям, но вместо этого вынуждены заниматься делами дворца. Отношения Кейт и Меган испортились еще на свадьбе последней, когда Кейт выступала за соблюдение придворного протокола, а Меган хотела сделать все по-своему.

Как ранее писал Фокус:

Принц Гарри и Меган Макрл сейчас проживают в имении за 18 миллионов долларов на голливудских холмах. После того, как власти Лос-Анджелеса решили смягчить правила карантина и открыли пешие маршруты по заповедным местам, герцоги Сассекские обнаружили, что их "уютное гнездышко" прекрасно просматривается с холмов. Теперь вокруг их особняка устанавливают защитные экраны.