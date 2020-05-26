Конец самоизоляции: Кендалл Дженнер снялась для Vogue
Американская супермодель Кендалл Дженнер уже вышла из режима самоизоляции и приняла участие в новой фотосессии для японского издания Vogue. Снимки из номера, который выйдет в июле, были опубликованы на официальной страничке глянца в Instagram.
24-летняя супермодель из знаменитого семейства Дженнер-Кардашьян примерила несколько стильных образов.
Редакторы издания на своей странице в Instagram отметили, что главной темой нового номера стала положительная энергия. В номере модель советовала, как сделать здоровым не только тело, но и разум и душу.
Все фото: Vogue Japan
Для фотосессии Кендалл надела несколько трендовых летних образов, таких как пиджаки и плащи-оверсайз, джинсы с высокой талией, кроп-топы и купальники в стиле 50-х годов прошлого века. На ней были вещи таких марок, как Azzedine Alaia, Salvatore Ferragamo, Longchamp и другие.
Фотоисторию снял итальянский фэшн-фотографо Джампаоло Сгура на роскошной вилле.
Как ранее писал Фокус:
- Американская модель Кендалл Дженнер, заработавшая 22,5 млн долларов, заняла первую строчку в рейтинге журнала Forbes самых высокооплачиваемых моделей 2018 года. Второе место занимает Карли Клосс с доходом в 13 млн долларов. Третье место разделили Крисси Тейген и Рози Хантингтон-Уайтли, заработавшие по 11,5 млн долларов.
- Супермодель Джиджи Хадид, которая 23 апреля отпраздновала свое 25-летие, ожидает ребенка от своего бойфренда Зейна Малика, бывшего участника группы One Direction. Таблоид ссылается на инсайдеров, приближенных к семье Хадид. По данным источников, Джиджи находится на 20-й неделе беременности. И ее семья "очень взволнована новостью". Пол ребенка пока неизвестен.