Конец самоизоляции: Кендалл Дженнер снялась для Vogue

Американская супермодель Кендалл Дженнер уже вышла из режима самоизоляции и приняла участие в новой фотосессии для японского издания Vogue. Снимки из номера, который выйдет в июле, были опубликованы на официальной страничке глянца в Instagram.

24-летняя супермодель из знаменитого семейства Дженнер-Кардашьян примерила несколько стильных образов.

Редакторы издания на своей странице в Instagram отметили, что главной темой нового номера стала положительная энергия. В номере модель советовала, как сделать здоровым не только тело, но и разум и душу.

Все фото: Vogue Japan

Для фотосессии Кендалл надела несколько трендовых летних образов, таких как пиджаки и плащи-оверсайз, джинсы с высокой талией, кроп-топы и купальники в стиле 50-х годов прошлого века. На ней были вещи таких марок, как Azzedine Alaia, Salvatore Ferragamo, Longchamp и другие.

Фотоисторию снял итальянский фэшн-фотографо Джампаоло Сгура на роскошной вилле.

Как ранее писал Фокус:

Американская модель Кендалл Дженнер, заработавшая 22,5 млн долларов, заняла первую строчку в рейтинге журнала Forbes самых высокооплачиваемых моделей 2018 года. Второе место занимает Карли Клосс с доходом в 13 млн долларов. Третье место разделили Крисси Тейген и Рози Хантингтон-Уайтли, заработавшие по 11,5 млн долларов.