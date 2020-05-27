Тренд этого лета: Алессандра Амбросио продемонстрировала самый модный купальник сезона
39-летняя модель Алессандра Амбросио представила купальник из новой коллекции GAL Floripa. Его модные критики уже назвали "самым желанным" купальником этого лета. Фото новинки Алессандра продемонстрировала в Instagram.
Алессандра занялась выпуском купальников еще будучи "ангелом" бренда Victoria`s Secret. У нее была собственная линейка под названием Alessandra Ambrosio by Sais. Также она сотрудничала с брендом Revolve.
С 2019 года Алессандра вместе с сестрой Алин и подругой Жизель открыли свой бренд купальников под маркой GAL Floripa.
Фото: Instagram galfloripa
Новинка, продемонстрированная Алессандрой на бразильском пляже, это белые трусики-бикини и лиф с эффектом драпировки и пуш-ап эффектом. Стоимость его пока неизвестна.
Как ранее писал Фокус:
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