Рубашки с широким воротом и штаны с карманами. Топ-10 летних трендов мужской моды 2020

Пандемия и карантин внесли существенные изменения в модные тренды. Это коснулось даже мужской одежды. Для мужской моды лето 2020-го пройдет под знаками демократичности и практичности, приправленные большим количеством джинсовой ткани.

Рубашки в стиле регби

Мужская одежда со спортивной подоплекой. Конечно, рубашку в стиле регби трудно назвать полноценной тенденцией, ведь регбийки всегда были одним из важных элементов мужского гардероба. Лето 2020-го отличается тем, что выбор таких рубашек стал гораздо шире.Доступен любой вариант – от сдержанных решений до однотонных и традиционных. Можно даже приобрести рубашку в разноцветную полоску. Любая версия будет трендовой.

Деним в квадрате

Отличное решение для бережливых сторонников осмысленного потребления. Можете смело доставать застиранную рубашку или куртку из денима. Можете даже купить к ним джинсы в тон, поскольку теперь такое сочетание больше не считается дурновкусием.

Комбинации комплектов из джинсовой ткани будут актуальны по крайней мере еще пару лет. Такчто не ограничивайтест традиционными вариантами, экспериментируйте с декором и цветовыми решениями. Если не боитесь показаться несуразными, пробуйте комбинировать сразу три-четыре вещи из денима.

Шелковистая рубашка с широким воротником

Летом 2020-го это станет неплохой альтернативой традиционным летним рубашкам, теннискам или футболкам. Такую вещь можно сочетать почти с чем угодно! Но если вы не до конца уверены в своих силах, лучше начинайте с классического варианта – джинсов, кроссовок и рубашки для боулинга. Так вы добьетесь имиджа представителя американского среднего класса.

Розовый цвет

Пусть это слегка неожиданно, но нельзя игнорировать тот факт, что розовый – почти новый черный. Да! Это один из ключевых цветов лета 2020-го. Можно приобрести несколько вещей такого нетрадиционного для мужского гардероба цвета и оставаться в тренде. Если вы все-таки отважитесь, смело приступайте к экспериментам: остановитесь на классическом, пастельном или даже неоновом вариантах. Это могут быть рубашки, толстовки, свитеры, верхняя одежда и даже классический костюм. Словом, решайтесь!

Карманы и снова карманы

В общем, почти как в детстве. Теперь вы можете смело покупать брюки-сафари, комбинезоны в рабочем стиле, все варианты военных и полевых курток, а также функциональных жилетов. Другими словами, главное правило: чем больше вместительных карманов и даже карманов-обманок, тем лучше.

Тонкая полоска

Если этим летом вы планируете приобрести еще один костюм, рубашку или просто брюки, примите во внимание, что тонкая полоска вновь в моде. Лучше выбирать демократичные и расслабленные модели одежды. Кроме того, постарайтесь выйти за рамки классических расцветок и остановитесь на комбинациях вещей с альтернативными принтами и разнообразными цветами.

Пятна краски на одежде

Когда вы решаете приобрести одежду с имитацией брызг от краски, вы по умолчанию соглашаетесь с тем, что можете услышать не только приятные комментарии, но и шутки об свежеокрашенной скамейке. Выбирать можно любую единицу одежды, "испачканную" краской, – от обуви до рубашки, плаща и ветровки.

Одежда с эффектом сатина

Гладкий материал с эффектным характерным блеском этим летом будет цениться не только в женских коллекциях. Причем из такой ткани теперь шьют не только рубашки и аксессуары, но и классические костюмы. Если вышеперечисленные варианты вещей из блестящей ткани вы находите излишне эксцентричными, всегда можно ограничиться чем-то более нейтральным – курткой-бомбером или сумкой-кроссом.

Одежда из кожи

Летом 2020-го большим успехом будут пользоваться провокационные и агрессивные решения из кожи – классические байкерские куртки с эффектными фрагментами и даже кожаные брюки. И если с куртками все более-менее понятно, то к выбору брюк стоит подойти тщательнее. Главное и очень важное правило: они не должны быть чрезмерно узкими.

Вещи с прозрачным эффектом

Этот исконно женский тренд перекочевал в мужские гардеробы. Хотя надо признать, что покупка такой одежды требует от потенциального владельца определенной смелости и высокой самооценки. Обращаем внимание на тот факт, что вовсе не обязательно покупать прозрачный total look. Вы можете остановить выбор на прозрачной рубашке поверх футболки или варианте ветровки с прозрачными вставками.