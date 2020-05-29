Кейт Бланшетт сыграет воришку Лилит в экранизации культовой игры Borderlands

51-летняя австралийская актриса Кейт Бланшетт подтвердила, что сыграет в новом фильме актера и режиссера Элаи Рота, известного по фильму "Бесславные ублюдки", где он исполнил роль сержанта Донни Доновитца. Теперь Рот взялся за экранизацию культовой компьютерной игры Borderlands. Об этом пишет Daily Mail.

Бланшетт исполнить роль воришки Лилит, наделенной магическими навыками. Ранее Элай и Кейт уже работали вместе над фентезийным фильмом "Тайна дома с часами".

Элай Рот в режиссерском кресле

"Я считаю, что для Кейт нет ничего невозможного. Кейт заставляет звучать по-особенному роль в любом фильме: комедии, драме, а теперь и экшене", - отметил Рот и заявил, что работать с Бланшетт – мечта любого режиссера.

Компьютерная игра Borderlands была выпущена в 2009 году и представляет собой шутер от первого лица, действие которого происходит на вымышленной планете Пандора на краю Всселенной. Там поселенцы сражаются с инопланетянами и бандитами.

Лилит один из четырех персонажей, среди которых может выбирать игрок в начале игры.

Бланшетт была номинирована на шесть "Оскаров" и получила два, в последнее время была занята в сериале "Мисс Америка", в котором играла Филлис Шлэфли, консерватора, выступающего против феминистического движения.

Как ранее писал Фокус:

Ранее актриса заявляла, что уходит из большого кино, чтобы посвятить себя театру. Об этом она сообщала на премьере фильма "Куда ты делась, Бернадетт?", в котором сыграла главную роль. "О да. Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно. И я уверена, что зрители во всем мире, увидев этот фильм, скажут: "О, да, пришло время ей остановиться". Заранее извиняюсь", - говорит актриса.