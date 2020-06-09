Наш новый мир: обложки для нового номера Vogue нарисовали дети

Итальянская редакция модного журнала Vogue решила привлечь таланты со стороны для оформления обложек нового июньского номера и привлекла для этого детей. Об этом сообщили на сайте издания.

Детей в возрасте от двух до десяти лет попросили изобразить свое видение произведений Chanel с показа Métiers d'Art, который проходил в Большом дворце Парижа в декабре прошлого года.

Решение было логичным, потому как новый номер глянцы посвящен детям и их новому восприятию того мира, что формируется в конце пандемии коронавируса. Проект получил название "Наш новый мир".

Эммануэль Форнетти, главный редактор Vogue пояснил, что всего было выбрано восемь рисунков для обложек, выразил восхищение талантом художников и вспомнил Пикассо, который говорил, что ему понадобилось четыре года, чтобы научиться рисовать, как Рафаэль, но вся жизнь, чтобы научиться рисовать, как ребенок.

Не все дети охотно согласились на сложное задание, а некоторые даже не поверили, что их произведение окажутся на обложке журнала, который можно будет купить в киоске. Так, пятилетняя Виолетта из Милана засмеялась, когда ей об этом сказали, но все-таки сделала рисунок.

Виолетта, 5 лет, Милан

Ракель, 5 лет, Болонья

Пьетро, 6 лет, Милан

Тадзио, 6 лет, Париж

Томас, 4 года, Нью-Йорк

Нори, 8 лет, Амстердам

Камилла, 2 года, Дакар

А шестилетний Пьетро из Милана сообщил, что ему понравилось рисовать "дам", хотя он предпочитает изображать поезда и машины.

Как ранее писал Фокус:

Обычно обложку британского Vogue украшают богатые и знаменитые, но реалии времени внесли свои коррективы и главными героинями июльского номера станут три женщины – акушерка, работница супермаркета и машинистка лондонского метро.