Наш новый мир: обложки для нового номера Vogue нарисовали дети
Итальянская редакция модного журнала Vogue решила привлечь таланты со стороны для оформления обложек нового июньского номера и привлекла для этого детей. Об этом сообщили на сайте издания.
Детей в возрасте от двух до десяти лет попросили изобразить свое видение произведений Chanel с показа Métiers d'Art, который проходил в Большом дворце Парижа в декабре прошлого года.
Решение было логичным, потому как новый номер глянцы посвящен детям и их новому восприятию того мира, что формируется в конце пандемии коронавируса. Проект получил название "Наш новый мир".
Эммануэль Форнетти, главный редактор Vogue пояснил, что всего было выбрано восемь рисунков для обложек, выразил восхищение талантом художников и вспомнил Пикассо, который говорил, что ему понадобилось четыре года, чтобы научиться рисовать, как Рафаэль, но вся жизнь, чтобы научиться рисовать, как ребенок.
Не все дети охотно согласились на сложное задание, а некоторые даже не поверили, что их произведение окажутся на обложке журнала, который можно будет купить в киоске. Так, пятилетняя Виолетта из Милана засмеялась, когда ей об этом сказали, но все-таки сделала рисунок.
Виолетта, 5 лет, Милан
Ракель, 5 лет, Болонья
Пьетро, 6 лет, Милан
Тадзио, 6 лет, Париж
Томас, 4 года, Нью-Йорк
Нори, 8 лет, Амстердам
Камилла, 2 года, Дакар
А шестилетний Пьетро из Милана сообщил, что ему понравилось рисовать "дам", хотя он предпочитает изображать поезда и машины.
Как ранее писал Фокус:
- Обычно обложку британского Vogue украшают богатые и знаменитые, но реалии времени внесли свои коррективы и главными героинями июльского номера станут три женщины – акушерка, работница супермаркета и машинистка лондонского метро.
- Апрельский номер итальянского издания журнала о моде Vogue вышел с белой обложкой. Креативный директор Vogue Italia Фердинандо Вердери объяснил выбор просто: "В такие времена мы считаем, что тихая обложка говорит гораздо больше, чем любое слово или изображение".