Акушерка, работница супермаркета и машинистка станут героями британского Vogue

Портреты женщин, которые работали в разгар пандемии коронавируса, украсят июльский номер глянца

Обычно обложку Vogue украшают богатые и знаменитые, но реалии времени внесли свои коррективы и главными героинями июльского номера станут три женщины – акушерка, работница супермаркета и машинистка лондонского метро. Об этом пишет Daily Mail.

"Если бы вы сказали мне в начале года, что на июльских обложках Vogue будут эти три женщины, я бы вам не поверил. Но я не могу представить себе более подходящего трио женщин, чтобы представить миллионы жителей Великобритании, которые в разгар пандемии перед лицом опасности просто надевали свою форму и шли помогать людям", - отметил редактор британского издания Vogue Эдвард Эннинфул.

Редакторы журнала решили отметить подвиг простых людей, которые в разгар пандемии коронавируса оставались на своих рабочих местах и продолжали выполнять свою работу.

Аниса Омар

Одной из героинь июльского номера были выбрана Аниса Омар, 21-летняя работница супермаркета в центральном Лондоне.

Наргиз Хорсфорд – машинстка метро призналась в интервью, что работа во время пандемии заставила ее гордиться собой, ведь она помогала людям в экстренной ситуации.

Наргиз Хорсфорд

А 24-летняя Рейчел Миллар, акушерка, работающая в госпитале в восточном Лондоне уже попросила читателей журнала, которые, как и сотни людей по всей Великобритании, выходят благодарить медицинских работников за их труд аплодисментами, не забывать о медиках и когда пандемия закончится.

Рейчел Миллар

"Возвращение к "нормальному положению вещей" было бы шагом в неверном направлении", - отметила Рейчел.

Как ранее писал Фокус:

В Великобритании медсестра скончалась от COVID-19 через несколько минут после того, как ее муж прошептал: "Не беспокойся о детях". Ариме Насрин было 36 лет, она скончалась от вируса после того, как она усердно работала, чтобы защитить других.