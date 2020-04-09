В Великобритании работавшие в мусорных пакетах медсестры заразились коронавирусом

Руководство больницы не смогло обеспечить своих работников средствами защиты

В Великобритании три медсестры заразились коронавирусом после того, как им пришлось работать с мусорными пакетами на головах из-за нехватки специальных защитных костюмов в больнице The Northwick Park Hospital на северо-западе Лондона.

Об этом сообщает The Telegraph.

Госпиталь The Northwick Park Hospital первым в Великобритании заявил о нехватке медицинского оборудования после того, как число заразившихся коронавирусом начало стремительно расти. Руководство больницы не смогло обеспечить своих работников медицинскими масками, шапочками и фартуками.

Одна из медсестер поликлиники призналась, что у них нет выбора, кроме как использовать мусорные пакеты вместо защитных костюмов из-за нехватки средств индивидуальной защиты.

"Здесь очень много молодых людей, подключенных к ИВЛ. Многие из них страдают астмой или диабетом. Они не перестают кашлять. Они просто кашляют, кашляют и кашляют, и они ничего не могут с этим поделать", – рассказала женщина.

К тому же, медсестрам приходилось использовать одноразовое оборудование по несколько раз.

В руководстве больницы заявили, что знают о ситуации.

"Мы подтверждаем, что несколько человек, работающих в госпитале, заразились коронавирусом. Это прискорбно, но не является неожиданностью… Мы оказываем полную поддержку нашим сотрудников, которые чувствуют себя плохо и желаем им скорейшего выздоровления", – сказал начальник больницы The Northwick Park Hospital.

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