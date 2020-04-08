В Лондоне мужчина отправится в тюрьму за кражу четырех масок

Мужчина проведет 12 недель за решеткой

В Великобритании жителя Лондона арестовали на 12 недель из-за того, что он украл четыре медицинские маски.

Об этом сообщает The Telegraph.

34-летний Лерун Хуссейн признал себя виновным в краже. Его задержали полицейские возле от госпиталя.

По словам прокуроров, кража могла оказать "сильное воздействие" на больницу из-за нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ), таких как маски, в медицинских учреждениях.

Работники сферы здравоохранения подчеркивают, что опасаются за свою жизнь: из-за кризиса, вызванного сильной вспышкой коронавируса, мест и техники в больницах просто не хватает.

Как ранее сообщал Фокус:

В Великобритании 20 тысяч врачей и медсестер вернулись с пенсии на работу, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.