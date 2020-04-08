В Лондоне мужчина отправится в тюрьму за кражу четырех масок
2020-04-08 19:18:00
Мужчина проведет 12 недель за решеткой
В Великобритании жителя Лондона арестовали на 12 недель из-за того, что он украл четыре медицинские маски.
Об этом сообщает The Telegraph.
34-летний Лерун Хуссейн признал себя виновным в краже. Его задержали полицейские возле от госпиталя.
По словам прокуроров, кража могла оказать "сильное воздействие" на больницу из-за нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ), таких как маски, в медицинских учреждениях.
Работники сферы здравоохранения подчеркивают, что опасаются за свою жизнь: из-за кризиса, вызванного сильной вспышкой коронавируса, мест и техники в больницах просто не хватает.
Как ранее сообщал Фокус:
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