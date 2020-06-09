Жители английской деревни ополчились на Бекхэмов из-за их планов перестроить старинный особняк

Дэвид и Виктория Бекхэм владеют старинным особняком в живописной деревне Котсволд уже три года, но их планы построить подземный ход и сторожку охранника вызвали у селян бурное возмущение – они считают, что это испортит исторический вид деревни. Об этом пишет Daily Mail.

Семья Бекхэмов купила исторический особняк в Котсволде, Оксфордшир в 2017 году за шесть миллионов фунтов (почти 9 миллионов долларов). Здание стоит на отшибе, его окружают поля. Жители деревни были не против звездного соседства, а те проводили в деревне даже больше времени, чем в своем лондонском особняке за 31 миллион фунтов. Снимки из имения постоянно появляются в соцсетях знаменитостей, а во время пандемии коронавируса они удалились туда на самоизоляцию.

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер в окрестностях Котсволда

Дэвид и Виктория немного перестроили особняк – добавили сауну, дровяную печь для пиццы и бассейн, но, когда они недавно заявили, что хотят продолжить перестройку – жители деревни были возмущены и заявили, что даже выйдут на протесты, если знаменитый футболист и его жена-дизайнер не откажутся от своих планов.

Бекхэмы хотят расширить гараж, добавив к четырем имеющимся еще три места, а также построить у входа на территорию сторожку для охраны и подземный ход, ведущий в дом. Они уже обратились в районный совет Западного Оксфордшира за разрешением на перестройку.

Имение Бекхэмов в Котсволде

Жители Котсволда считают, что эти новшества навсегда испортят исторический облик деревни, которая существует с XII столетия и является одной из самых живописных в Великобритании. Здешние места знамениты рукотворными каналами, каменными мостиками и старинными домиками с остроконечными крышами, увитыми розами и плющом. И сторожка с тоннелем сюда явно не вписываются.

Деревня Котсволд/Фото: virtualglobetrotting

Дэвид Бекхэм задумался о нововведениях после того, как на Деле Али, полузащитника команды "Тоттенхэм Хотспур" и его подружку напали в их собственном доме на севере Лондона, угрожали им ножами, избили и скрылись с деньгами и украшениями.

Как ранее писал Фокус:

В одной из деревень северной Англии неизвестный самаритянин на протяжении пяти лет разбрасывает пачки денег с тысячами фунтов стерлингов. Жители бывшей шахтерской деревни Блэкхолл Кольери, на побережье Северного моря, постоянно находят на улицах пачки банкнот по 20 фунтов (25 долларов) в общей сложности на 2 тыс. фунтов (2,6 тыс. долларов).