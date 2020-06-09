Apple запатентовали технологию создания групповых селфи

Компания Apple получила патент на создание синтезированных групповых фото. Это значит, что благодаря новой технологии несколько находящихся на расстоянии людей смогут делать снимки, которые программа затем совместит в один. Об этом пишет Highsnobiety.

Кроме фото по той же технологии можно будет редактировать и видео. По задумке каждый пользователь сможет сохранять и редактировать не только отдельные селфи, но и групповые. Например, можно будет переставлять людей на фото.

Заявку на патент компания подала еще в 2018 году, но одобрили ее только сейчас, когда ввели режим самоизоляции и социального дистанцирования в связи с пандемией коронавируса. Но на каких устройствах будет реализована эта технология, пока не сообщается.

"Новая технология позволит делать общее с друзьями селфи, даже когда вы не рядом", - говорится в сообщении компании.

Правда, когда эта идея будет воплощена в жизнь – пока не сообщается. Не исключено, что если в Apple будут затягивать, то пандемия коронавируса завершится и технология потеряет актуальность.

Как ранее писал Фокус:

Американское аэрокосмическое агентство NASA презентовало приложение, позволяющее делать селфи "в космосе". Приложение называется NASA Selfies. С его помощью пользователи смогут сфотографировать себя и поместить изображение в скафандр космонавта на фоне космических "пейзажей".