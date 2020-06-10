"Говорит на русском и учит украинский". Хайден Пенеттьери показала фото дочери Владимира Кличко

Хайден Пенеттьери, американская актриса экс-возлюбленная Владимира Кличко, несколько дней назад начала вести страничку в Instagram и теперь активно публикует снимки и видео-контент. На днях она запостила видеоролик, на котором ее 44-летний экс-возлюбленный выступает в поддержку протестов против расизма в США, а 10 июня опубликовала снимок их общей с Владимиром дочери Кайи Евдокии.

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На фото 5-летняя девочка с рыжими волосами разрисовывает гипсовый слепок тела, который Хайден сделала во время своей беременности. После расставания знаменитостей дочь Хайден и Владимира живет с отцом и его родственниками в Киеве.

"Я сделала гипсовый слепок своего живота, когда была беременна, и моя дочь Кайя умоляла меня позволить ей рисовать на нем. После того как я объяснила ей, насколько это деликатная тема для каждой мамы, я все же сдалась и разрешила ей рисовать. К счастью, папа помог ей сделать контур для будущих рисунков", - подписала Хайден свою публикацию.

Также, знаменитость добавила в комментариях, что дочь говорит с отцом на русском языке и учит украинский.

Как ранее писал Фокус:

47-летний Бен Аффлек и его 32-летняя подруга Ана де Армас следили за акциями протеста, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицией в Миннеаполисе, и даже вышли на мирный митинг в Венис-бич, Калифорния. Бен Аффлек ранее написал в Twitter, что сейчас самое время "слушать, учиться и действовать" и последовал собственному призыву.

56-летний актер Джонни Депп продолжает активно осваивать свой новый аккаунт в Instagram и продемонстрировал снимок из своего архива, когда ему довелось сыграть на легендарной гитаре Greeny фирмы Гибсон, которая ранее принадлежала Питеру Грину из британо-американской группы Fleetwood Mac и гитаристу Metallica Кирку Хамметту.





