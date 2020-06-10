"Что же ты такой дурак". Как в России отреагировали на смертельное ДТП по вине Михаила Ефремова

Смертельная авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов, который был за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada, в котором ехал курьер интернет-магазина "Деликатеска" Сергей Захаров.

Сам актер не пострадал, но водитель фургона получил серьезные травмы и утром следующего дня скончался в институте имени Склифосовского.

На видео с места аварии было видно, что Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже это подтвердила экспертиза. Как пишут российские СМИ, в крови актера обнаружили 2,1 промилле алкоголя (это примерно соответствует выпитой бутылке водки), а также следы наркотиков – кокаина и каннабиноидов.

Вечером 9 июня актера задержали после допроса. В тот же день суд отправил его под домашний арест. Во время судебного заседания Михаил Ефремов расплакался. Отвечая на опрос журналистов, признает ли он вину за ДТП, актер покивал головой. "Все это, конечно, чудовищно", – сказал он.

Дело в отношении Михаила Ефремова расследуется по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Родственники погибшего Сергея Захарова заявили, что хотят, чтобы Ефремов ответил по закону и сел в тюрьму.

"Чтобы меньше таких случаев в стране было, чтобы люди пьяными за руль не сажались. Вне зависимости от того, заслуженный артист или не заслуженный. Жизнь каждого человека, на мой взгляд, священна и неприкосновенна. А наказание пусть будет то, что предусмотрено законом. Благодаря вам и вашей работе он не избежит наказания. Если окажется, что все сойдет на тормозах, тогда можно всем садиться пьяными за руль и делать что угодно", — отметил племянник погибшего.

Погибший в ДТП 57-летний Сергей Захаров

Смертельное ДТП с участием известного актера вызвало большой резонанс среди российских теле- и кинозвезд, многие из которых пребывали с Михаилом Ефремовым в хороших отношениях. Подавляющее большинство из них однозначно признают вину актера, который сел пьяным за руль. При этом звучат и призывы не усиливать "нападки" на Ефремова из-за его либеральных взглядов (в частности, актер критиковал Владимира Путина и публично выступал в поддержку Украины).

Никита Ефремов (сын Михаила Ефремова, актер)

"Это очень большая трагедия. На данный момент я сам нахожусь на эмоциях, не думаю, что грамотно сейчас комментировать. Мне эта вся ситуация больно отзывается".

Анна-Мария Ефремова (дочь Михаила Ефремова)

"Я искренне надеялся, что Сергей выживет и ситуация не станет такой серьезной. Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарована. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно"

Тина Канделаки (телеведущая, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала "Матч ТВ")

"На этом фоне Михаил Ефремов выходит на сцену в последний раз — в качестве убийцы. Мне жаль, что в историю он войдёт именно этой ролью. Жаль, потому что мог бы войти другой. Теперь будет наказание: неминуемое и заслуженное. Я не знаю, могли ли родственники предотвратить эту трагедию, силком заставив его зашиться. Они наверняка будут теперь об этом думать. Дочь Миши права: папа катился вниз самостоятельно. Вот и дошел до точки. А убитого Сергея Захарова и его семью мне невероятно жаль. Царствия ему небесного".

Алексей Панин (актер)

"Таких артистов, как Ефремов, очень мало. Если человек погиб по вине Ефремова, это страшно. Но нельзя такого человека сажать в тюрьму. Если Михаила Ефремова посадят, я пойду с ним".

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Ксения Собчак (журналист, телеведущая, политик)

"Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову, я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в "Гражданин и Поэт" и ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм - зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия. Неделю назад все эти люди с "прекрасными лицами" дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя (листайте карусель), а сегодня эти же люди "страшно осуждают" Ефремова. И это, повторюсь, не значит, что надо оправдывать его - поступку этому оправдания нет, если человек не может совладать с зависимостью, то совладать с тем, чтоб не сесть за руль он может. Просто это значит, что базовая потребность этих людей - ОСУЖДАТЬ. И еще "защищать" или "нападать" в зависимости от взглядов. Если ты "либеральный обком" то защищаешь Мишу, так как он "наш", а если бы на его месте был чиновник Единой России, то вонь в фейсбуке стояла бы страшная. И это тоже лицемерие и двойные стандарты. И вот это бесконечное "плетение узоров": здесь я поддержу Флойда, тут осужу Ефремова, или наоборот: тут поддержу Ефремова, но завтра, если единоросс пьяный кого-то убьет, буду страшно осуждать и его, и весь "кровавый режим".

Юлия Савичева (певица)

"Я не знаю, что происходит в голове человека, считающего абсолютно нормальным садиться за руль пьяным".

Эвелина Бледанс (актриса)

"Я очень ценю Мишин талант, но не понимаю, зачем в таком состоянии садиться за руль. Как думаете, какой будет исход, для всеми любимого артиста? Только что сообщили, что человек из той машины скончался в Склифе от травм. Миша, что же ты такой дурак!"

Любовь Успенская (певица)

"Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться без дела. В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось. Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни и поддались своим слабостям. Речь сейчас не только о Мише. Но, к сожалению и его эта участь не обошла стороной".

Александр Панкратов-Черный (актер)

"Кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья называется".

Алексей Голобуцкий (украинский актер)

"Прекрасный артист и друг Украины Михаил Ефремов по пьяни устроил серьёзную аварию в Москве. Виноват он. Жаль. Сейчас пропаганда смешает с г*вном. Ну и наши на медвечуковских уже подтягиваются. Никакой морали. Просто не садитесь за руль пьяными!!!"

Виктор Шендерович (политолог, публицист, обозреватель)

"Вчерашняя трагедия – как любая трагедия – оказалась отличной лакмусовой бумажкой. Люди разделились на тех, кому от этой истории очень плохо, потому что жалко и погибшего, и его невольного убийцу, – и тех, кому от нее очень хорошо, потому что появилась сладкая возможность выступить с нравоучением, надавать пощечин, откомпенсировать собственное ничтожество возможностью повытирать ноги о растоптанную судьбу "звезды"…

Отдельный круг в этом аду – профессионалы. Те, кто бежали с диктофонами за женой погибшего, приехавшей в Склиф, запускали в оборот лживые мерзости об адвокатах, массово отказывающихся от защиты Ефремова, предсказуемо разжигали и разжигают на этой трагедии социальную и политическую рознь.

Тут еще все впереди, разумеется.

А впрочем, тоже ничего нового".