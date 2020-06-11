Эван Макгрегор окончательно оформил развод со своей женой после 22 лет брака

Знаменитый актер Эван Макгрегор окончательно оформил развод с женой Евой Мавракис, с которой прожил в браке 22 года. Старшая дочь пары, 24-летняя Клара, довольно бурно отреагировала на развод родителей, обозвав новую пассию актера, Мэри Элизабет, "куском мусора".

Об этом пишет Mirror.

Проблемы начались после того, как Клара увидела в социальных сетях фото, на котором ее отец целует Мэри Элизабет на вечеринке Оскара Vanity Fair в 2014 году.

Эван Макгрегор с дочерью Кларой

Комментируя сообщение поклонника Мэри Элизабет в ее профиле, Клара написала: "Самая красивая и талантливая женщина на земле??? Мужчина, Вы бредите. Девочка – кусок мусора".

Поклонник ответил Кларе, написав: "Скажи ей это в лицо, а не в социальных сетях. Этот брак разрушили ДВОЕ. Если мужчина и женщина счастливы в браке, никакое вмешательство извне не сможет разрушить его!".

Клара на это ответила: "Да, этот брак разрушили двое! Мой отец и Мэри".

Эван Макгрегор и Мэри Элизабет

В комментарии The Times Клара позже признала, что ее слова были "незрелыми", но отметила, что у нее были причины так говорить.

"Это были не зрелые высказывания, но я была очень зла и расстроена", – сказало она.

Она добавила, что была отмечена на этой фотографии, и видела весь негатив, который вылился на ее мать.

"Я сказала то, что чувствовала, и не хотела извиняться за это", – сказала Клара.

"Это было неправильно, но это очень трудно, просто засунуть голову в песок, когда вы знаете, что такое семейные ценности, а потом столкнуться с такими переменами. Это очень странно", – добавила она.

Клара также призналась, что не собирается предпринимать каких-либо усилий, чтобы узнать новую подругу своего отца.

"Я в порядке. Я желаю им всего наилучшего, но я точно не буду этого делать", – сказала она.

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