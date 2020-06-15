Бывший возлюбленный Леди Гага стал новым креативным директором Givenchy

Стиль жизни
Метью Уильямс вступает в полномочия с 15 июня

Через несколько месяцев с момента ухода креативного директора Givenchy Клэр Уэйт Келлер (автора свадебного платья Меган Маркл), легендарный модный дом представил нового дизайнера. Им стал 34-летний создатель марки одежды в стиле street wear 1017 ALYX 9SM Мэтью Уильямс. Молодой кутюрье готовится представить первую коллекцию в новом статусе уже в октябре текущего года. Об этом пишет vogue.ua.

Фото: Instagram

Дизайнер долгое время состоял в отношениях с певицей Леди Гагой, кроме того, он неоднократно выступал автором ее сценических образов и образов для красных дорожек. Знаменитости сходили и расходились дважды. Оба раза причиной расставания стала чрезмерная занятость и несовпадение рабочих графиков.

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