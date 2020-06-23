Округлая форма и квадратный оверсайз. Топ-7 трендов солнцезащитных очков 2020

Фокус собрал самые модные женские очки 2020 года – от классических "авиаторов" до негабаритных геометричных оправ. В подборке – только актуальные формы и главные тренды сезона весна-лето по мнению стилиста Юлии Цыганенко.

Квадратный оверсайз

Геометрические формы, утрированные изгибы и "надломы" массивной пластиковой оправы ярких цветов или классического черного. Именно такие варианты аксессуаров доминировали на подиумах сезонных шоу Prada и Dior. Кроме того, мы видим оправы ярко выраженной квадратной формы, иногда с легкими закруглениями и металлическими деталями.

"Такие очки имеют налет ретро, и если говорить о стилизации, то их я рекомендую сочетать с ультрасовременными вещами и аксессуарами, для того чтобы образ не смотрелся костюмом из прошлого", – рекомендует Юлия Цыганенко.

Удлиненные узкие очки

"Здесь будет хороша игра на контрастах. Например, они прекрасно дополнят легкое летнее платье, или сарафан, или струящийся летний льняной костюм. Такая форма дает некую отсылку к "Матрице", и прямые силуэты, строгие линии в одежде могут сделать образ излишне агрессивным", – считает стилист. Ведущие дизайнеры модных домов Valentino, Proenza Schouler и Christian Siriano предложили поклонникам моды довольно эмоциональную альтернативу: очки с узкими, заостренными оправами, которые зачастую выходят за пределы лица, – решение с отсылкой к моде середины 1980-х годов и фильмам о Джеймсе Бонде.

Узкие овальные солнцезащитные очки

В нынешнем сезоне мы снова будем видеть овальные женские очки – сродни тем, которые носили в 90-е. Можно сказать, что дизайнеры продолжили тему горизонтальных моделей. Разница обусловлена наличием металлической (наличием чего именно металлического? оправы?). Впрочем, тема цветных линз все еще актуальна и не уходит с модного олимпа, начиная с 2011 года. В этом случае форма выступает лишь дополнением к цвету и играет второстепенную роль. Примеры можно найти у бренда Self-Portrait.

"К слову, такие очки станут прекрасным акцентом и сделают образ немного гранжевым и острым. Они великолепно снизят градус женственности и придадут изюминку даже самому минималистичному образу", – рассказывает эксперт Фокусу.

Очки авиаторы

Стоит ли упоминать, что эта бессмертная классика и летом 2020 года не потеряла своей актуальности. Если вы побаиваетесь экспериментов, можете смело покупать очередную пару авиаторов. Правда, в этом сезоне появились интересные "вариации на тему", и теперь даже сторонники скучноватой классики смогут слегка разнообразить образ. "На мой взгляд, несмотря на принадлежность к классике, авиаторы подходят далеко не всем, – говорит Юлия Цыганенко и советует обратить внимание именно на вариации на тему "авиаторы".

– Сочетать такие очки лучше с одеждой в спортивном стиле или костюмами в стиле сафари. О сочетании с косухой и бомберами лучше на время забыть, так как такая стилизация уже утратила свою актуальность.

Крупные круглые женские очки

Тишейды родом из 70-х. Это любимые очки супруги Джона Леннона – Йоко Оно. Теперь такая модель обрела невероятную популярность. Очки могут закрывать, без преувеличения, половину лица. Линзы, популярные в минувшем сезоне (чуть менее габаритные варианты), также не теряют своих позиций. И если у вас сохранились любимые очки, купленные в прошлом году, самое время снова их надевать! Наглядный пример можно увидеть у бренда Nina Ricci. "Такие очки имеют налет ретро, и если говорить о стилизации, то их я рекомендую сочетать с ультрасовременными вещами и аксессуарами, для того чтобы образ не смотрелся костюмом из прошлого", – продолжает модный эксперт.

Белая оправа

Очередная отсылка к ретрорешениям. На этот раз мы видим оправы очков, похожих на те, которые носила Одри Хепберн в ленте "Как украсть миллион" производства середины 1960-х. По сути, белая оправа – такая же классика, как и черная, правда, выглядит она в разы эффектнее и привлекательнее. И, что уж там говорить, гораздо больше соответствует летнему сезону в большом городе. Самые эффектные решения можно увидеть у брендов Versace и Michael Kors. "Вообще, эта модель способна подарить летнее настроение и яркость образу. Прекрасно смотрится с комплектами для пляжа, отдыха и даже деловыми костюмами в городской среде. Также такая оправа очков обладает омолаживающим эффектом, при условии, что модель современная", – считает стилист.

Оригинальные формы очков

Оригинальные модели солнцезащитных очков в новейшей интрепретации ведущих дизайнеров модных домов Moschino, Dolce & Gabbana, Off-White и Marc Jacobs имеют более чем необычную форму. "Они вообще служат замечательным акцентным и стилеобразующим элементом. Прекрасно подойдут для девушек экстравагантной внешности и для создания вау-эффекта в образах для стритстайла или фотосессии. Здесь важно помнить, что подобные аксессуары служат заявлением и их нужно чувствовать и уметь носить", – подчеркивает модный эксперт Фокусу.

Женские очки 2020: цветные линзы и градиент

В этом году дизайнеры настоятельно предлагают нам смотреть на мир через розовые очки в прямом смысле этого слова. Варианты очков с розовыми линзами буквально пестрят разнообразием. Их можно увидеть как в огромных круглых очках-мухах, так и в овальных авиаторах и очках необычной формы. Релевантные примеры наблюдаются в коллекциях Stella McCartney и бренде Вирджила Абло Off-White.

Но на розовом цвете дизайнеры не остановились. Они предлагают нам очки с зелеными, желтыми линзами и линзами с градиентом цветов. Такие можно увидеть в коллекциях домов Versace, Fendi, Givenchy.

"Рекомендую приобрести себе пару-тройку таких цветных очков. Они всегда поднимут настроение и вам, и окружающим и станут прекрасным акцентным элементом для летнего образа. Например, вы можете подобрать цветную оправу не только в тон вашей одежды, но и в цвет принта на футболке, украшений и других аксессуаров", – делится с Фокусом стилист.

Всесторонняя защита глаз

Такие очки появляются у дизайнеров почти в каждой коллекции, но они никогда не становились мейнстримом. А в нынешнем сезоне кутюрье просто влюбились в этот вариант формы очков. Такое решение защищает глаза не только спереди, но и по бокам, благодаря широким линзам вдоль дужек. Оптимальные варианты можно обнаружить у короля аксессуаров Michael Kors и бренда Gelmut Lang.

"Такая модель также является смелым заявлением в образе. Прекрасно смотрится в атфитах в стиле спорт-шик и оверсайз. Но считаю, что такой тренд хорош в более прохладное время года, потому что такие очки обладают слабой проветриваемостью и занимают большую площадь на лице, что в знойное лето совсем некомфортно", – резюмирует Юлия Цыганенко.