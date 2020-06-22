Джастина Бибера обвинили в изнасиловании: певец все отрицает

Вечером 20 июня женщина, назвавшаяся Даниэль, в анонимном аккаунте Twitter обвинила Джастина Бибера в сексуальном насилии. Она заявила, что певец напал на нее в отеле Four Seasons в Остине, штат Техас, 9 марта 2014 года. Об этом пишет The Guardian.

В тот день певец неожиданно появился на музыкальном фестивале South By Southwest, который проходил в городе. По заявлению обвинительницы певец выступил в баре, а потом пригласил ее и двух ее друзей в номер, где отвел в отдельную комнату, где и изнасиловал ее. На следующий день Бибер опровергнул все обвинения, опубликовав в Twitter множество доказательств в виде квитанций, электронных писем, сообщений в социальных сетях, чтобы подтвердить, что все обвинения незнакомки в сексуальных домагательствах и изнасиловании – выдумка.

Кроме того, он предоставил несколько фото, сделанных фанатами на улице в то самое время, когда якобы происходило насилие.

"Обычно я не реагирую на такие вещи, поскольку в течение всей карьеры сталкивался со случайными обвинениями, но после разговора с женой и своей командой решил прокомментировать ситуацию. Слухи - слухами, но сексуальное насилие - это то, к чему я не могу относиться легко", - написал Бибер.

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин/Фото: Instagram justinbieber

И отметил, что хотел сразу высказаться, но прежде собрал воедино все доказательства, опровергающие обвинение. Судя по представленным певцом материалам, он останавливался не в отеле, а в жилье, снятом через сервис Airbnb в ночь вероятного нападения. И был все это время со своей тогдашней девушкой Селеной Гомес и их общими друзьями.

Джастин Бибер и Селена Гомес в 2014 году/Фото: REX

Также Бибер заявил, что планирует подать в суд на обвинительницу.

Как ранее писал Фокус:

Девять женщин обвинили знаменитого испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Отмечается, что все женщины работали с музыкантом на сцене. Среди выдвинувших обвинение женщин восемь певиц и одна танцовщица.