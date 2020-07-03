"Проблема с кожаными штанами": Генри Кавилл рассказал о съемках в сериале "Ведьмак"

Генри Кавилл признался, что тратил два часа на грим перед каждым съемочным днем. Об этом пишет Variety.

37-летний актер Генри Кавилл, звезда фильма "Супермен" и сериала Netflix "Ведьмак" по романам польского писателя Анджея Сапковского, сейчас находится в вынужденной самоизоляции в своем доме в Лондоне из-за пандемии коронавируса, и дал интервью о съемках.

Генри признался, что несколько расслабился на карантине и снизил нагрузку на своих тренировках в спортзале. А также может есть и пить, что хочет. Работа над вторым сезоном сериала "Ведьмак" от Netflix должна возобновиться 17 августа. Новый сезон должен выйти на экраны в июле 2021 года.

"Раньше я очень интенсивно занимался, чтобы хорошо выглядеть для съемок, но теперь давление снизилось, и моя работа над собой больше напоминает вдумчивую лепку образа", - признался актер.

Ранее он говорил, что большой поклонник серии игр про ведьмака Геральта и потому приглашение на главную роль очень его обрадовало.

"Я большой поклонник жанра фэнтези. Мой папа всегда читал мне подобные романы вслух, а потом уже я сам перечитал огромное количество романов. Но "Ведьмак" куда более мрачный, чувствуется польское влияние, но это очень захватывающе. И вы, как и в "Игре престолов", не знаете, кто умрет следующим", - отметил актер.

Он рассказал, что его герой, ведьмак Геральт, мало улыбается, как в сериале, так и в книгах, там, если это и происходит, то отдельно отмечается, что "улыбка отвратительная". Кавилл признался, что эта ремарка вызвала бурю обсуждения по соцсетям и все пришли к выводу, что улыбаться нужно угрожающе и зловеще, так что он пока тренируется для съемок грядущего сезона.

На вопрос, не мешал ли ему парик: в сериале у Геральта длинные белые волосы, забранные в хвост, Кавилл признался, что парикмахеры отлично поработали и парик выглядел весьма органично. Но вот что правда вызывало неудобства – это кожаные штаны. Сначала они плотно прилегали к телу, но через некоторое время растягивались и начинали обвисать, придавая его герою совсем немужественный вид. И стилистам приходилось шить ему новые штаны.

Актер рассказал, что был полностью поглощен ролью и даже его любимый пес иногда не узнавал хозяина, когда он приходил со съемочной площадки. И отдельно отметил, что если к роли "Ведьмака" он, несомненно, вернется, то другая его известная роль – супергероя Супермена, скорей всего останется разовым проектом. "Мне бы хотелось сыграть его снова, но если этого не случится, я просто позволю этому этапу моей жизни закончиться", - рассказал Кавилл.

Премьера сериала "Ведьмак" от Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. За первый месяц после выхода первый сезон посмотрели более 76 миллионов зрителей.

Как ранее писал Фокус:

Сериал "Ведьмак" стал самым рейтинговым проектом Netflix. Фэнтези по романам Анджея Сапковского "побило" сериал "Очень странные дела".