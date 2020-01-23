Закрепляя успех – Netflix сделает анимационный фильм по мотивам сериала "Ведьмак"
2020-01-23 18:22:28
Дата выхода мультфильма пока не известна
Стрим-сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по мотивам сериала "Ведьмак". Об этом сообщается в Twitter компании.
Над проектом, который получил название "Ведьмак: Кошмар Волка" (The Witcher: Nightmare of the Wolf), работают шоураннер сериала "Ведьмак" Лорен Хиссрик и сценарист третьего эпизода Потому Демайо.
Информации о дате выхода мультфильма пока нет. Сообщается, что в нем пойдет речь о новой угрозе, с которой сталкивается континент.
Напомним, что сериал "Ведьмак" создан на основе популярной во всем мире польской фэнтези-саги: двух сборников рассказов и шести романов Анджея Сапковского про похождения наемника Геральта – профессионального охотника на чудовищ, угрожающих людям.
14 ноября 2019 года стало известно, что Netflix продлил сериал на второй сезон еще до премьеры, которая состоялась в декабре.
Поскольку создание первого сезона заняло 14 месяцев, вероятной датой выхода продолжения может стать первый квартал 2021 года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Netflix представил промо-ролики, посвященные главным героям сериала "Ведьмак", который еще до выхода называли конкурентом нашумевшей "Игре престолов".
- Сериал "Ведьмак" стал самым рейтинговым проектом Netflix.
- Netflix первого января этого года начал показ сериала про якобы второе пришествие Христа. Но появление «мессии» не остается незамеченным спецслужбами, и они начинают расследование.