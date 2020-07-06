Умер итальянский композитор Эннио Морриконе, автор более 400 композиций к фильмам

В ночь с 5 на 6 июля 91-летний композитор Эннио Морриконе скончался в больнице Рима. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Композитор умер в больнице после того, как несколько дней назад был госпитализирован с переломом бедра.

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Семья объявила, что похороны будут проходить в частной форме "в отношении чувства смирения, которое всегда вдохновляло его существование".

Эннио Морриконе – обладатель двух премий "Оскар": за заслуги в кинематографе и за музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка". Он написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам.

За музыку к фильму "Неприкасаемые" Эннио Морриконе удостоен премии "Грэмми" в 1988 году.

Как ранее писал Фокус:

Режиссер Джоэл Шумахер, художник по костюмам, режиссер и сценарист, скончался вечером 22 июня после годовой борьбы с раком, который ему диагностировали год назад. Он снял такие хиты, как "Огни святого Эльма", "Коматозники", "Призрак оперы", "Двенадцать".