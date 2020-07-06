Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в нью-йоркской подземке
Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной, но прикрывая стратегические места сумочками. И фотографии она несколько дней подряд демонстрировала в своем Instagram.
50-летняя британская супермодель запечатлена без одежды и обуви на станциях нью-йоркского метрополитена. Наоми прикрывается только сумками известного итальянского бренда Valentino Garavani.
"Неопубликованные снимки", - подписала публикации в соцсети супермодель
Фото: Instagram naomi
Она отметила, что снимки были сделаны дуэтом Inez & Vinoodh для рекламной кампании аксессуаров, но пока еще нигде не были опубликованы.
Как ранее писал Фокус:
- Супермодель выпустила очередной ролик для своего видеоблога "Being Naomi", в котором рассказала, как путешествует самолетами. С собой в самолет Наоми берет огромную сумку Louis Vuitton, в которую кладет все, что может ей понадобиться. Перед полетом она покупает себе шоколадки, жевательный мармелад и пару модных журналов. Выбирает в самолет удобную одежду и обувь.
- Президент Франции и его супруга Брижит устроили роскошный прием, чтобы отметить начало Недели моды в Париже. И пригласили селебрити из мира моды. В числе гостей мероприятия были Жан-Поль Готье, Наоми Кэмпбелл, Оливье Рустен, Имран Амед, Симон Порт Жакемус, Мари-Грация Кьюри, Пьерпаоло Пиччоли и многие-многие другие.