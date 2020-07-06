Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в нью-йоркской подземке

Модель приняла решение продемонстрировать ранее неопубликованные снимки из рекламной кампании прошлого года для бренда Valentino Garavani

Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной, но прикрывая стратегические места сумочками. И фотографии она несколько дней подряд демонстрировала в своем Instagram.

50-летняя британская супермодель запечатлена без одежды и обуви на станциях нью-йоркского метрополитена. Наоми прикрывается только сумками известного итальянского бренда Valentino Garavani.

"Неопубликованные снимки", - подписала публикации в соцсети супермодель

Фото: Instagram naomi

Она отметила, что снимки были сделаны дуэтом Inez & Vinoodh для рекламной кампании аксессуаров, но пока еще нигде не были опубликованы.

Как ранее писал Фокус:

Супермодель выпустила очередной ролик для своего видеоблога "Being Naomi", в котором рассказала, как путешествует самолетами. С собой в самолет Наоми берет огромную сумку Louis Vuitton, в которую кладет все, что может ей понадобиться. Перед полетом она покупает себе шоколадки, жевательный мармелад и пару модных журналов. Выбирает в самолет удобную одежду и обувь.