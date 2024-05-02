На отца Леди Гаги напали в Нью-Йорке

Отец суперзвезды посетовал на то, что в Нью-Йорке царят хаос и беззаконие, а также выросла преступность.

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66-летний Джо Джерманотта, ресторатор, откровенный критик нью-йоркских политиков и их экономической политики в связи с Covid-19, а также отец знаменитой Леди Гаги, в беседе с Fox Business раскритиковал хаос, который царит в Нью-Йорке, и признался, что стал жертвой нападения.

"На меня только что напали возле моей церкви, на меня напали. Было 7:30 утра, и я не знаю, бездомный ли он, он был немного встревожен… Сначала он толкнул пастора церкви. Мы стояли впереди, а потом он спустился по лестнице и последовал за мной", – заявил мужчина.

О нападении гость студии упомянул, когда говорил о том, что в мегаполисе очень снизился уровень безопасности на фоне яростных антиизраильских протестов, захвативших городские кампусы Колумбийского и Нью-Йоркского университетов.

Большую часть вины за происходящее в городе он возлагает на администрацию президента США Джо Байдена.

"Город стал небезопасным по нескольким причинам, не только из-за преступности. Теперь там хаос… Я могу вам сказать, что больше всего мы пострадаем от экономики. И это устойчивое снижение с тех пор, как появилась новая администрация, мэр, преступность и новички. И каждый раз, когда ты оборачиваешься, там оказывается "попался"", – объяснил Джерманотта, уточнив, что за последние годы количество бизнесов в Нью-Йорке сократилось на треть.

Леди Гага, чье настоящее имя Стефани Джоан Анджелина Джерманотта, похоже, придерживается более либеральной политики, чем ее отец, но обычно держит свои взгляды в тайне. Она горячо поддерживала Джо Байдена на выборах и даже выступила на его инаугурации.

Ранее Фокус писал, что Леди Гага стала сопредседателем Комитета президента США по искусству и гуманитарным наукам.