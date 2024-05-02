На батька Леді Гаги напали в Нью-Йорку

Батько суперзірки поскаржився на те, що в Нью-Йорку панують хаос і беззаконня, а також зросла злочинність.

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66-річний Джо Джерманотта, ресторатор, відвертий критик нью-йоркських політиків та їхньої економічної політики у зв'язку з Covid-19, а також батько знаменитої Леді Ґаґи, у бесіді з Fox Business розкритикував хаос, що панує в Нью-Йорку, і зізнався, що став жертвою нападу.

"На мене щойно напали біля моєї церкви, на мене напали. Було 7:30 ранку, і я не знаю, чи безхатько він, він був трохи стривожений... Спочатку він штовхнув пастора церкви. Ми стояли попереду, а потім він спустився по сходах і пішов за мною", — заявив чоловік.

Про напад гість студії згадав, коли говорив про те, що в мегаполісі дуже знизився рівень безпеки на тлі запеклих антиізраїльських протестів, які захопили міські кампуси Колумбійського і Нью-Йоркського університетів.

Більшу частину провини за те, що відбувається в місті, він покладає на адміністрацію президента США Джо Байдена.

"Місто стало небезпечним з кількох причин, не тільки через злочинність. Тепер там хаос... Я можу вам сказати, що найбільше ми постраждаємо від економіки. І це стійке зниження відтоді, як з'явилася нова адміністрація, мер, злочинність і новачки. І щоразу, коли ти обертаєшся, там виявляється "попався"", — пояснив Джерманотта, уточнивши, що за останні роки кількість бізнесів у Нью-Йорку скоротилася на третину.

Леді Гага, чиє справжнє ім'я Стефані Джоан Анджеліна Джерманотта, схоже, дотримується більш ліберальної політики, ніж її батько, але зазвичай тримає свої погляди в таємниці. Вона гаряче підтримувала Джо Байдена на виборах і навіть виступила на його інавгурації.

Раніше Фокус писав, що Леді Гага стала співголовою Комітету президента США з мистецтва і гуманітарних наук.