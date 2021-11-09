Леді Гага розкрила несподіваний секрет сукні, у якій співала на інавгурації Байдена (відео)

На інавгурації Джо Байдена Леді Гага з'явилася в темно-синьому піджаку та червоній пишній спідниці. Образ увінчала брошка у вигляді золотого голуба.

Наряд від Schiaparelli Haute Couture, у якому 35-річна американська співачка Леді Гага виступила на інавгурації президента США Джо Байдена 20 січня цього року, було куленепробивним, розповіла артистка у відеоогляді для британського Vogue.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Того дня співачка була одягнена в індивідуальний образ від креативного директора Schiaparelli Деніела Роузберрі: структурований темно-синій приталений піджак із червоною спідницею.

Її волосся було заплетене в кіски у вигляді корони з чорною стрічкою.

"Це одна з моїх улюблених речей, які я коли-небудь носила. Я одягла цей образ Schiaparelli на інавгурацію, і ніхто цього не знає, але це куленепробивна сукня", — зізналася Леді Гага. Як саме плаття зробили куленепробивним, чи був під ним бронежилет, артистка уточнювати не стала. У розмові вона додала, що якби не стала співачкою, то, мабуть, подалася б у військові журналісти.

[ + – ] Леді Гага виконує гімн на інавгурації Джо Байдена

В огляді Леді Гага згадала і золоту брошку у вигляді голуба з оливковою гілкою в дзьобі, яку вона одягла як символ миру.

"Коли я побачила цього золотого голуба, я просто знала, що це те, що потрібно. І я знала, що будучи італійським будинком моди, Schiaparelli був чимось, що я дійсно дуже хотіла зробити для моєї спадщини як італійсько-американської жінки, яка співатиме для 45-го президента, щоб він пішов і запросив президента №46 в офіс", — зазначила вона, додавши, що поки Трамп був президентом, вона "відчувала страх".

[ + – ] Леді Гага розповіла про еволюцію свого стилю британському Vogue

У січні Майкл Голд із The New York Times назвав виступ співачки на інавгурації "кульмінацією багаторічних відносин", у яких Байден та Леді Гага "розділили центр уваги". Артистка агітувала за Байдена під час передвиборчої кампанії, а він презентував її на церемонії вручення премії "Оскар" у 2016 році. Перед виступом Леді Гага назвала виконання державного гімну на інавгурації "великою честю".

Нагадаємо, перед інавгурацією Леді Гага ходила по Капітолію, а також фотографувалася з військовими.