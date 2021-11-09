Леди Гага раскрыла неожиданный секрет платья, в котором пела на инаугурации Байдена (видео)

На инаугурации Джо Байдена Леди гага появилась в темно-минем пиджаке и красной пышной юбке. Образ венчала брошь в виде золотого голубя.

Наряд от Schiaparelli Haute Couture, в котором 35-летняя американская певица Леди Гага выступила на инаугурации президента США Джо Байдена 20 января этого года, был пуленепробиваемым, рассказала артистка в видеообзоре для британского Vogue.

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В тот день певица была одета в индивидуальный образ от креативного директора Schiaparelli Дэниэла Роузберри: структурированный темно-синий приталенный пиджак с красной шелковой бальной юбкой.

Ее волосы были заплетены в косы в виде короны с черной лентой.

"Это одна из моих любимых вещей, которые я когда-либо носила. Я надела этот образ Schiaparelli на инаугурацию, и никто этого не знает, но это пуленепробиваемое платье", – призналась Леди Гага. Как именно платье сделали пуленепробиваемым или был ли под ним бронежилет, артистка уточнять не стала. В беседе она добавила, что если бы не стала певицей, то, наверное, подалась бы в военные журналисты.

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В обзоре Леди Гага упомянула и золотую брошь в виде голубя с оливковой ветвью в клюве, которую она надела как символ мира.

"Когда я увидела этого золотого голубя, я просто знала, что это то, что нужно. И я знала, что, будучи итальянским домом моды, Schiaparelli был чем-то, что я действительно, очень хотела сделать для моего наследия как итальянско-американской женщины, которая будет петь для 45-го президента, чтобы он ушел и пригласил президента №46 в офис", – отметила она, добавив, что пока Трамп был президентом, она "испытывала страх".

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В январе Майкл Голд из The New York Times назвал выступление певицы на инаугурации "кульминацией многолетних отношений", в которых Байден и Леди Гага "разделили центр внимания". Артистка агитировала за Байдена во время предвыборной кампании, а он представил ее на церемонии вручения премии "Оскар" в 2016 году. Перед выступлением Леди Гага назвала исполнение государственного гимна на инаугурации "великой честью".

Напомним, перед инаугурацией Леди Гага ходила по Капитолию, а также фотографировалась с военными.