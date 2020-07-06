"Забытый" портрет "Дамы в черном" кисти Рубенса будет продан на аукционе Sotheby's
Последний раз портрет был продан всего за 78 тысяч фунтов в 2017 году, потому что считалось, что ее написал один из учеников мастера. Об этом пишет Irish News.
Портрет был выставлен в Королевской академии в Лондоне в 1902 году как произведение фламандского художника Питера Пауля Рубенса, но аукционисты Sotheby's сказали, что его происхождение сомнительно и скорей всего его написал один из помощников мастера.
В то время он был каталогизирован как принадлежащий мастерской фламандского мастера Рубенса. Портрет был продан в 2017 году за 78 тысяч фунтов.
Однако новый владелец, пожелавший остаться неизвестным, не угомонился, отдал портрет реставраторам, а потом снова отнес на оценку в Sotheby's.
И новые выводы оказались ошеломляющими. Оказалось, что "Портрет леди", или "Потрет леди в черном" все же принадлежит кисти самого Рубенса, а это значит, что его цена значительно выше и на грядущем аукционе, который пройдет уже 29 июля, его цена стартует уже с 3,5 миллионов фунтов стерлингов.
Эндрю Флетчер из аукционного дома отметил, что портрет был весьма грязен и его реставрация заняла много времени.
"На нем был столетний слой грязи и старого лака. Но когда его очистили, оказалось, что это потрясающий шедевр. Этот портрет 1625 года очень величественный. Удивительно, как про него могли забыть", - отметил Флетчер.
Как ранее писал Фокус:
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