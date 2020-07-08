Канье Уэст хочет руководить США, как "Черная пантера" Вакандой из вселенной Marvel

Американский рэпер Канье Уэст, который решил баллотироваться в президенты США, собирается сформировать правительство по примеру вымышленной страны Ваканда из фильма "Черная партера". Об этом музыкант рассказал в интервью Forbes, передает Mirror.

43-летний миллиардер-рэпер признался, что черпает свое вдохновение по поводу работы в Белом доме в супергеройской вселенной Marvel. Уэст собирается внедрить в США инновационные и комплексные подходы, которые по фильму, применялись в Ваканде.

Во время интервью, которое Forbes назвало "бессвязным", Канье заявил, что заинтересован в работе с учеными страны, как это делал король Ваканды Т'Чалла.

"Многим африканцам не нравится фильм (Черная пантера, – ред.) и то, как их изображают в Ваканде. Но я воспользуюсь структурой Ваканды, потому что это лучшее объяснение для того, как наша команда будет работать в Белом доме", – заявил Уэст.

Во время своего четырехчасового интервью Канье также рассказал о своих отношениях с Богом и заявил, что перенес COVID-19.

Рэпер признался, что пока еще не разработал свою программу для внешней политики.

На данный момент пока неясно, осуществится ли мечта Уэста, так как он уже пропустил несколько ключевых сроков, чтобы вступить в предвыборную гонку, пишет издание.

Уэст ранее был известен, как ярый сторонник президента Дональда Трампа. Он со своей женой Ким встречался лично с Трампом в Белом доме. А не так давно, Кардашьян признавалась, что дружба Канье Уэста с Трампом обострила отношения в семье.

Ваканда – это вымышленная и скрытая от всего мира страна, которая является частью серии комиксов о Фантастической четверке от Marvel. Страна является родиной супергероя Черная пантера. Также Ваканда обладает единственным источником редкого металла вибраниума. По задумке авторов комикса, страна в некоторых направления технологического развития опережает весь остальной мир.