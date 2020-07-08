Жена Венсана Касселя снялась в рекламе нижнего белья

23-летняя супруга французского актера Венсана Касселя вернулась к своей работе моделью. Об этом пишет Elle.

Тина Кунаки снялась в новой рекламной кампании бренда нижнего белья Cuup. На фото, которое модель разместила в Instagram, она предстала верхом на лошади. На одном снимке звезда позирует в коричневом полупрозрачном нижнем белье, а на другом примерила белый комплект.

За фотосессию отвечала подруга знаменитости Морган Лэй, а арт-директором съемки выступила сама супруга Венсана Касселя. "Мы сами определяем чувственность", - отметила она.

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Кассель уже разместил снимок жены в своем аккаунте и написал: "Амазонки — это женщины-воительницы в греческой мифологии, но мне повезло, у меня есть личные амазонки, которые живут со мной".

Фото: Instagram cuup

До пандемии коронавируса Тина часто работала с известными брендами: стала лицом H&M, снималась для L'Oréal Paris и была амбассадором парижского модного бренда Sézane. Теперь она возвращается к работе.

Напомним, в апреле прошлого года у пары родилась дочь Амазония. У актера также есть две дочери: 10-летняя Леони и 15-летняя Дева от Моники Беллуччи. Дева дебютировала в качестве модели — стала лицом аромата Dolce & Gabbana.