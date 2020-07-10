Любовница Джека Николсона написала мемуары о развратном Голливуде 70-х годов

74-летняя Сюзанна Мур ранее выпустила роман "На темной стороне страсти", который был экранизирован в 2005 году. Главные роли в нем исполнили Марк Руффало и Мег Райан. Об этом пишет Daily Mail.

Новая книга носит название "Мисс Алюминий", так называли моделей, работающих на презентациях яхт и самолетов. Именно с этого начиналась карьера Сюзанны.

Сюзанна Мур и Джек Николсон на вечеринке

Когда девушка попала в Голливуд в 60-х годах, то оказалась в списке моделей, вхожих на все вечеринки знаменитостей того времени. Пропуском ей послужила работа на Олега Кассини, любимого дизайнера Джеки Кеннеди и жениха Грейс Келли. Мур написала, что он изнасиловал ее во время кастинга.

"Это случилось в его гостиничном номере и все было очень быстро, а потом он просто довольно зевнул", - рассказала Мур.

"Я сама виновата, что не пошла в полицию, но он был знаменит и богат и у меня не было шансов. Он бы просто сказал, что я лгу и у меня не было шансов", - призналась писательница.

Олег Кассини и Грейс Келли

Сюзанна описала, как киноактер Уоррен Битти был так озабочен своим имиджем сердцееда, что, когда ждал звонка от любой женщины, приседал несколько раз, чтобы поднять трубку уже запыхавшимся, будто бы он занимался сексом перед этим.

А когда Сюзанна Мур пришла на прослушивание, что он приказал ей задрать подол и показать ноги.

Джек Николсон, создавший имидж сексуального хищника, в постели оказался совсем невпечатляющим. Сюзанна описала, что они оказались в его бассейне совершенно обнаженными на одной из вечеринок в 1971 году.

Джек Николсон

"Он смотрел на меня со своей знаменитой улыбкой серого волка и сообщил мне, что я похожа на розового цыпленка", - вспоминает Мур.

И когда они переместились в спальню, то показал он себя весьма скромно. "Не захватывающе", - резюмирует Мур в своих мемуарах.

Сюзанна рассказала, что долгое время жила со знаменитым писателем Джоном Данном, автором романов "Мыс страха" и "Звезда родилась" и его женой. И они познакомили ее с будущим супругом, дизайнером и арт-директором Ричардом Силбертом. Он дружил с Романом Полански, которых также удостоился в мемуарах пары строк. Сюзанна отмечает, что не интересовала его в сексуальном плане, - "была слишком стара для него", - пишет Мур, - но режиссер желал постоянно находится в центре внимания и впадал в неистовство, если это не происходило.

Писательница в мемуарах описывает развратный и мрачный Голливуд 60-70-х гг., когда, по ее собственному утверждению, женщины были жертвами, вынужденными мириться с поведением их мужей. Реакция тех, кого она упоминает в книге, пока неизвестна.