Статуя Джона Леннона отправляется "гастролировать" в честь 80-летия музыканта

Но до этого статуя должна объехать все графство, прежде чем оказаться в родном Ливерпуле. Об этом пишет The Guardian.

в 2020 году исполняется 80 лет со дня рождения Леннона, а также 40-летие со дня его убийства. Поэтому вполне уместно что его статуя должна быть установлена в Ливерпуле. Ранее она находилась в лондонском Hard Rock Cafe.

Лора Лиан со скульптурой Джона Леннона

Лора Лиан хочет, чтобы статуя "гастролировала" по графству Мерсисайд ближайшие два года, а к Международному дню Мира была установлена на всеобщее обозрение в родном Ливерпуле.

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"Со всеми этими волнениями в мире по поводу статуй, пандемии и распрей будет очень верно, если Леннон вернётся туда, где его дом. Для моего поколения, росшего среди протестов против войны во Вьетнаме и угрозы ядерной войны, Леннон был вдохновителем – и он вдохновлял нас на мечты о мире, – заявила Лора.

Копия скульптуры Джона Леннона/Все фото: Laura Lian

"Я всегда хотела, чтобы у статуи был постоянный дом именно в Мерсисайде. В какой-то момент мне показалось, что статую Леннона собираются установить в районе Ливерпуля Клубничные поля (англ. Strawberry Fields). Однако этот проект провалился, но, когда столичный мэр Мерсисайда Стив Ротерам предложил построить его в районе Сефтон, я подумал, что это отличная идея", - сказала Лора.

Напомним, что Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года американцем Марком Чепменом. Он доныне отбывает пожизненный срок в тюрьмах штата Нью-Йорк. Вдова Леннона, Йоко Оно в 2000 году послала письмо в Департамент по освобождению штата Нью-Йорк, в котором призывала не освобождать Чепмена досрочно.