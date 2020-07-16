Костюм Аль Пачино и броня Хелен Миррен: на аукционе продадут артефакты со съемочных площадок

Магазин вещей со съемочных площадок Prop Store проведет аукцион Memorabilia. На торги выставят вещи из известных кинолент. Об этом пишет Daily Mail.

Более 850 лотов теле- и киноматериалов будут проданы с аукциона в Лос-Анджелесе, штат Калифорния на онлайн-торгах. Продажи стартуют 26 августа и продляться до вечера следующего дня.

Особо эксперты отмечают несколько артефактов. Так, будет продана броня Хелен Миррен, которая сыграла фею Моргану в фильме "Экскалибур" 1981 года. За нее планируют выручить не менее 22 тысяч долларов.

Хелен Миррен и Лиам Нисон в фильме "Экскалибур"

На торги будет выставлено платье Киры Найтли из фильма "Пираты Карибского моря: проклятие черной жемчужины" и костюм Дениз Ричардс из "Звездного десанта". Причем на нем даже сохранилось пулевое отверстие и следы бутафорской крови.

Платье Киры Найтли

Костюм Дениз Ричардс

Есть и охотничий костюм Дженнифер Лоуренс из "Голодных игр" и белый костюм, который носил Аль Пачино в "Крестном отце".

Костюм Дженнифер Лоуренс

Костюм Аль Пачино

Шлем Тома Круза

Организаторы обещают, что поклонники смогут найти себе вещи буквально от любого известного актера. Будут и письма, которые писала Розамунд Пайк в "Исчезнувшей", и шлем Тома Круза из "Лучшего стрелка" и даже желтый кадиллак, на котором катался Дикаприо в "Однажды в Голливуде".

Но самым дорогим лотом обещает стать костюм Дарта Вейдера и шлем из фильма "Звездные войны: Новая надежда", который, как ожидается, принесет до 250 000 долларов.

Напомним, на аукционе Julien's Auctions в Беверли-Хиллз будут проданы редкие артефакты из исторической миссии космического корабля Apollo 11, когда люди впервые высадились на поверхности Луны.