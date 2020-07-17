Дефиле в поле: Изабель Аджани и Тина Кунаки посетили показ Jacquemus

Но дизайнеры постарались максимально обезопасить своих гостей. Об этом пишет Elle.

Показ провели на пшеничном поле под Парижем. Подиум проложили среди нескошенных колосьев, а стулья для гостей расположили на значительном расстоянии друг от друга.

Угощали гостей водой с розмарином, органическим сыром и свежими фруктами.

Среди гостей шоу, которых было всего 100 человек, присутствовали друзья бренда Тина Кунаки и Изабель Аджани.

Тина проигнорировала средства защиты, а вот 65-летняя Аджани основательно подготовилась к мероприятию, надев маску.

Изабель Аджани со спутником

Кунаки выбрала темно-синий костюм из укороченного жакета и мини-юбки, а также шерстяного кроп-топа на пуговицах — одной из фирменных вещей в линейке Jacquemus.

Тина Кунаки/Фото: Jacquemus

Дополнила образ Кунаки миниатюрной сумочкой Chiquito, которая уже успела стать культовой среди модниц, и босоножками от популярного дизайнера Амины Муадди, выпустившей на днях совместную коллекцию обуви с Рианной.