Израиль останется закрытым для иностранцев до 1 сентября

В Израиле из-за неутихающей пандемии коронавируса 20 июля продлили запрет на посещение страны иностранцами. Страна объявлена "красной зоной", в связи с этим запрет распространяется даже на транзитных пассажиров. Исключение – счастливчики, которым удастся получить разрешение от Управления по делам народонаселения и иммиграции.

Для жителей Израиля при этом ограничений нет. "Граждане Израиля могут возвращаться в страну и покидать ее, если принимающая страна готова их принять", – сообщает Israelinfo.

Параллельно с ограничениями на посещение страны, сохраняется введенное еще в марте требование о двухнедельной самоизоляции для всех, кто прибывает в Израиль.

Ситуация с коронавирусом в Израиле на прошлой неделе обострилась.Число заболевших резко возросло, только за один день 16 июля вирусом COVID-19 заразились около 1900 израильтян.

В связи с новой вспышкой заболевания в Израиле для всех, кроме профессиональных спортсменов, закрывают тренажерные залы и спортклубы; ресторанам и кафе разрешено работать только на вынос; пляжи, торговые центры, магазины, парикмахерские, салоны красоты, туристические объекты будут открыты для посещения только в будни.

Ограничено и количество участников общественных мероприятий и собраний: в опомещении – до 10 человек, на открытом воздухе – 20.

Общее число случаев коронавируса в Израиле превысило 46 тысяч, с начала пандемии скончались 387 человек.