Илон Маск опубликовал снимок своего двухмесячного сына

В мае у известного предпринимателя Илона Маска и его 32-летней возлюбленной певицы Граймс родился ребенок, который сразу стал известен благодаря не самому простому имени: сына назвали X Æ A-12, а затем слегка сократили имя и теперь оно выглядит так: X Æ A-Xii, согласно требованиям законов штата Калифорния.

Накануне Илон Маск опубликовал в своем Twitter снимок с малышом. На фото владелец SpaceX и Tesla держит ребенка на руках, заглядывая ему в глаза.

"Малыш еще не умеет пользоваться ложкой", — подписал Илон Маск под фотографию с младшим сыном.

Подписчики Илона Маска заметили, что снимок предприниматель подписал на немецком языке. Многие связали этот момент с недавним решением Маска открыть завод Tesla в Европе, а точнее, в Берлине.



