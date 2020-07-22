Норвежка и швед поженились на границе

Невеста из Норвегии вышла замуж за жениха из Швеции на свадебной церемонии, которую провели на границе между странами. Гости стояли по разным сторонам белой ленты в соответствии с ограничениями из-за коронавируса. Об этом сообщает VG.

Влюбленные Александр Клерн и Камилла Ойорд рассказали, что больше не могли ждать снятия ограничений из-за COVID-19: "Мы не хотели менять дату. Все, чего мы хотели, — это пожениться!". Из-за того, что Швеция приняла более мягкий подход к карантинным ограничениям, соседние страны, в том числе и Норвегия, не включили ее в список стран, куда можно путешествовать.

В итоге супруги обменялись клятвами просто посреди леса на юге-востоке Норвегии, расположенном у шведской границы. Они стояли по одну сторону границы, а белая лента отделяла их от членов семьи и друзей, прибывших из Швеции.

Невеста рассказала, что предложила эту идею в шутку, но все родственники и друзья к ее удивлению согласились. Жених признался, что думал – свадьба пройдет без гостей, потому как им пришлось бы очень долго пробираться к месту церемонии через густой лес. Однако пришли все приглашенные.

Все фото: Mattis Sandblad

Венчал пару мэр города Орийе, Теодор Бай, который ради такого события нарядился в национальный костюм.

Кроме гостей, на свадьбе были также двое полицейских – они следили, чтобы никто не пересекал границу, отмеченную лентой.