Без права на деньги и личную жизнь. Почему Бритни Спирс не принадлежит сама себе

Как сообщает the Blast, 38-летняя Спирс должна появиться на слушаниях, касающихся ее финансов, личной жизни и психического здоровья, уже на этой неделе.

Как устроено опекунство

Опекунство назначается судом тем лицам, которые не могут самостоятельно принимать решения из-за различных психических заболеваний. И, согласно постановлению суда, начиная с 2008 года Бритни Спирс запрещено контролировать свои финансовые и карьерные вопросы.

В итоге 10 лет личной жизнью и активами Бритни управляли ее отец и адвокат. Они также могли контролировать ее посетителей и общаться с врачами по поводу лечения. Кстати, Business Insider заявляет, что по состоянию на 2018 год суперзвезда имела собственный капитал в размере $59 млн и в том же году потратила 1,1 млн на оплату услуг адвоката и опекуна.

В марте 2019 года адвокат Бритни Спирс Эндрю Уоллет снял с себя обязанности опекуна. Отец певицы сделал то же самое в сентябре прошлого года, сославшись на проблемы со здоровьем. В результате опекунство перешло к личному менеджеру певицы Джоди Монтгомери, несмотря на то что отец Спирс считает, что его отстранение от опекунства временное, Монтгомери останется опекуном поп-звезды до 22 августа, пока срок ее полномочий снова не будет продлен.

Зачем Бритни нужен опекун

Бритни Спирс начала безалаберно себя вести еще в 2007 году, после того как развелась с Кевином Федерлайном и потеряла опеку над детьми. Многие из ее психических срывов происходили на глазах общественности: она брила голову налысо, пыталась зонтиком побить машину папарацци, а также несколько раз становилась пациенткой реабилитационных центров. В итоге в начале 2008 года звезду поместили в психиатрическую лечебницу и приставили к ней временного опекуна.

Фото: fishki.net

За годы пребывания под опекунством Бритни Спирс не бездельничала и не скучала: она выпустила три альбома, приобрела резиденцию в Лас-Вегасе и неоднократно выступала на телевидении.

Что такое кампания #FreeBritney?

Как пишет New York Times, хештег #FreeBritney («Освободите Бритни!») появился в 2009 году на фан-сайте, выступающем против опекунства над Бритни. Когда Спирс в прошлом году зарегистрировалась в психиатрическом центре, сообщив об эмоциональном расстройстве из-за болезни отца, кампания обрела второе дыхание. Сторонники #FreeBritney направили в Белый Дом петицию с просьбой отозвать опекунство над певицей – и ее подписали более чем 125 тыс. человек. Поклонники сплотились, приходя на судебные слушания со знаками #FreeBritney, и лозунг снова стал популярным.

Фото: cosmo.ru

Что говорит сама Бритни

Певица не комментирует кампанию #FreeBritney, однако совсем недавно написала фанатам, что у нее все хорошо. После пребывания в 2019 году в психиатрической больнице Спирс попросила фанатов не верить «всему, что вы читаете и слышите». В мае прошлого года она в одном из своих видео в Instagram сказала: «Все, кто думает, что я не сама публикую видео... вы ошибаетесь».

Недавно Бритни появилась в Сети, чтобы ответить тем, кто писал ей комментарии вроде «Надень желтую майку в своем следующем видео, если тебе нужна помощь» или «Размести картину с голубями». Однако стоит отметить, что после этих комментариев она действительно появлялась в видео в желтом топе, в котором просто ходила перед камерой, ничего больше не делая. И на ее странице действительно была выложена старинная картинка с херувимами и голубками.

При этом близкие поп-звезды отвергают любые теории заговора, заявив, что опекунство над Бритни Спирс поможет ей справиться с проблемами психического здоровья в долгосрочной перспективе.

В этом месяце Бритни написала в Instagram: «Я понимаю, что некоторым людям могут не нравиться мои посты или они их даже не понимают, однако это реальная и счастливая Я».

Почему это происходит сейчас

Судебное заседание по вопросу опекунства, назначенное на 22 июля, привлекло внимание как к соглашению, так и к движению #FreeBritney. Ранее в этом месяце мать певицы, Линн Спирс, направила в суд ходатайство о назначении на пост опекуна Бритни. Согласно судебным документам, рассмотренным The Blast, мать певицы хочет помочь ей управлять финансами.

Анонимный источник сообщил Entertainment Tonight, что Спирс «искренне верит в желание матери помочь ей быть более самостоятельной в финансовом плане».