В Японии умер дизайнер Ямамото, создававший сценические костюмы для Дэвида Боуи

В Японии в возрасте 76 лет скончался лугендарный дизайнер Кансай Ямамото. Об этом в Instagram написала его дочь, актриса Мираи Ямамото.

Дизайнер умер 21 июля от острого миелоидного лейкоза, с которым боролся последние месяцы.

"21 июля мой отец Кансай Ямамото умер в возрасте 76 лет. Он мирно покинул этот мир в окружении близких", – говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/BeingKansai

Мирай пообещала продолжить дело своего известного отца и будет работать в Kansai Super Studio. Девушка планирует совмещать эту работу с актерской карьерой.

Кансай Ямамото родился в феврале 1944 года. Он начал карьеру в конце 1960-х годов. В 1971 году Ямамото стал первым японским дизайнером, показавшим коллекцию в Лондоне, позже его показы проходили в Париже, Нью-Йорке. Ямамото сотрудничал с Элтоном Джоном, Стиви Уандером, создавал авангардные футуристические костюмы для музыканта Дэвида Боуи.

Фото: twitter.com/BeingKansai

В начале 90-х Ямамото переключился на организацию развлекательных шоу. Его супершоу, как он их называл, сочетали элементы музыки, танца, акробатики, традиционных японских фестивалей и проходили по всему миру.

Фото: twitter.com/BeingKansai

В 2010 году он проявил себя в промышленном дизайне, разработав внешнюю концепцию скоростного экспресса Skyliner, который курсирует между Токио и аэропортом Нарита.

В последние годы он сотрудничал с французским домом моды Louis Vuitton.

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