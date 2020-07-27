Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов всех времен

Культовый кинорежиссер Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен. Об этом сообщает Far Out Magazine.

Кинематографист представил список из 11 кинолент. В перечень вошли такие ленты, как "Челюсти", "Пять гробниц по пути в Каир", "Только ваш", "Кэрри", "Ящик Пандоры", "Пять пальцев смерти", "Его девушка Пятница", "Таксист", "Прокол", "Рио Браво". Возглавила список картина Серджио Леоне "Хороший, плохой, злой".

"Когда речь идет о кинематографистах 1960-х годов, которые больше всего значат для кинематографистов 1990-х и 2000-х годов, я говорю, что Леоне указывает путь к современному кинопроизводству. Вы не проходите мимо Леоне, вы начинаете с Леоне", – говорил Тарантино.

В мае Тарантино назвал ленту "Социальная сеть" Дэвида Финчера лучшим фильмом последнего десятилетия. "Он – номер один, потому что он лучший, вот и все! У него просто нет конкурентов", – объяснил свой выбор кинематографист.

На вторую строчку этого рейтинга Тарантино поместил военную драму Кристофера Нолана "Дюнкерк".